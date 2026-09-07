Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una presunta infracción reglamentaria

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Vélez presentó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió la eliminación del “Xeneize” por haber incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro que terminó definiéndose por penales.