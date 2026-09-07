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Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina por una presunta infracción reglamentaria

El “Fortín” presentó un reclamo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA por la inclusión de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final. Boca prepara su descargo y sostiene que la falta, en caso de existir, debería derivar únicamente en una sanción económica.

Boca eliminó a Vélez en octavos de final.
Boca eliminó a Vélez en octavos de final.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Vélez pidió a la AFA descalificar a Boca de la Copa Argentina tras el duelo de octavos, denunciando que incluyó a seis extranjeros en la planilla oficial, superando el cupo.
  • Boca venció por penales, pero anotó al paraguayo Romero de suplente. El Xeneize argumenta que solo jugaron cinco y que, en todo caso, solo corresponde una sanción económica.
  • El Tribunal de Disciplina de AFA definirá la situación reglamentaria, mientras Vélez pidió frenar la programación del cruce de cuartos de final entre Boca y Racing.
Resumen generado con IA

La clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo inesperado fuera de la cancha. Vélez presentó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió la eliminación del “Xeneize” por haber incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro que terminó definiéndose por penales.

El límite permitido es de cinco y el sexto jugador señalado es Ángel Romero. El paraguayo permaneció entre los suplentes y no ingresó, pero desde Vélez consideran que esa situación no modifica la infracción.

Nelson Pugliese, vicepresidente tercero del “Fortín”, sostiene que haber incluido al delantero en la planilla implica que estuvo habilitado para participar en cualquier momento y que su ausencia dentro del campo respondió exclusivamente a una decisión táctica.

Qué argumentará Boca

La defensa de Boca irá por otro camino. Desde el club consideran que nunca existió una ventaja deportiva porque solamente cinco extranjeros tuvieron participación efectiva en el encuentro.

Además, la dirigencia busca antecedentes de situaciones similares que hayan terminado con multas o apercibimientos y no con la pérdida del partido.

El caso presenta también una discusión reglamentaria. El artículo utilizado por Vélez para sustentar su reclamo pertenece al reglamento de la Liga Profesional, mientras que la Copa Argentina está bajo la órbita de la AFA. Incluso existe una diferencia entre los conceptos de “alinear” y “participar” que deberá interpretar el Tribunal.

Ahora, el organismo analizará la presentación y posteriormente le dará traslado a Boca para que realice su descargo.

Mientras espera una resolución, Vélez solicitó además que no se oficialice el partido de cuartos de final entre Boca y Racing hasta que exista un fallo definitivo. De esta manera, una clasificación conseguida en los penales podría terminar resolviéndose nuevamente, esta vez, en los escritorios.

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