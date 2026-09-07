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Cuánto gana un vigilador de seguridad privada en septiembre de 2026

La escala de UPSRA establece así una pauta de actualización para los trabajadores de la seguridad privada hasta el cierre del año.

La actualización salarial continuará durante los próximos meses. Según el cronograma acordado, el salario bruto conformado será de $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y llegará a $1.930.000 en diciembre de 2026.
La actualización salarial continuará durante los próximos meses. Según el cronograma acordado, el salario bruto conformado será de $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y llegará a $1.930.000 en diciembre de 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre de 2026, los vigiladores de seguridad privada en Argentina cobran un salario bruto de $1.791.600 tras el acuerdo paritario pactado por UPSRA y cámaras del sector.
  • El ingreso supera los $1.744.800 de agosto y se compone de un sueldo básico de $1.037.600, sumado a ítems por presentismo, viáticos y un adicional no remunerativo de $50.000.
  • La escala prevé subas progresivas en octubre y noviembre hasta alcanzar $1.930.000 en diciembre, lo que consolidará una mejora salarial semestral acumulada del 17,35%.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de la seguridad privada reciben en septiembre una nueva actualización salarial prevista en el acuerdo paritario firmado por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y las cámaras empresarias del sector. Para la categoría Vigilador General, el salario bruto conformado alcanza los $1.791.600 en septiembre de 2026, de acuerdo con la escala vigente para el segundo semestre del año.

Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en septiembre de 2026

El salario de un Vigilador General de seguridad privada se compone de distintos conceptos establecidos en el convenio colectivo.

En septiembre, la remuneración bruta conformada queda integrada de la siguiente manera:

Salario básico: $1.037.600

Presentismo: $180.000

Viático: $524.000

Adicional no remunerativo: $50.000

Salario bruto conformado: $1.791.600

El monto representa un incremento respecto de los $1.744.800 de agosto y forma parte del esquema de aumentos acordado por UPSRA para los últimos meses de 2026.

Escala salarial de UPSRA: cuánto cobra un vigilador hasta diciembre

El acuerdo paritario contempla una actualización progresiva para la categoría Vigilador General entre julio y diciembre.

La evolución del salario bruto conformado es la siguiente:

Mes                 Salario bruto conformado

Julio 2026              $1.706.800

Agosto 2026           $1.744.800

Septiembre 2026            $1.791.600

Octubre 2026                $1.827.200

Noviembre 2026             $1.864.000

Diciembre 2026            $1.930.000

De acuerdo con esta escala, el salario bruto conformado pasa de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre, lo que implica una mejora acumulada del 17,35% durante el segundo semestre de 2026.

Cuánto es el salario básico de un vigilador en septiembre

Además del salario bruto conformado, la paritaria establece una actualización específica del básico.

En septiembre de 2026, el salario básico del Vigilador General es de $1.037.600, frente a los $1.020.300 correspondientes a agosto.

A ese importe se agregan los demás conceptos previstos en la escala: $180.000 de presentismo, $524.000 de viático y $50.000 de adicional no remunerativo.

Por lo tanto, la suma de los distintos componentes lleva el ingreso bruto conformado de septiembre a $1.791.600.

Cómo sigue la escala de vigiladores de UPSRA

La actualización salarial continuará durante los próximos meses. Según el cronograma acordado, el salario bruto conformado será de $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y llegará a $1.930.000 en diciembre de 2026.

La escala de UPSRA establece así una pauta de actualización para los trabajadores de la seguridad privada hasta el cierre del año.

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