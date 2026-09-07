Cuánto gana un vigilador de seguridad privada en septiembre de 2026

Los trabajadores de la seguridad privada reciben en septiembre una nueva actualización salarial prevista en el acuerdo paritario firmado por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y las cámaras empresarias del sector. Para la categoría Vigilador General, el salario bruto conformado alcanza los $1.791.600 en septiembre de 2026, de acuerdo con la escala vigente para el segundo semestre del año.