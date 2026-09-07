La tijera nacional no afloja: el ajuste aceleró en agosto y asfixia a las provincias

El dogma del déficit cero por parte del Gobierno nacional se mantiene y, lejos de aflojar la presión tras el ordenamiento inicial, la Nación profundizó durante agosto la poda sobre las cuentas públicas. Así lo confirma el último reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que desnuda la anatomía del ajuste: en el octavo mes del año, el gasto primario devengado (cuando la “factura” ya ingresó y se reconoció la deuda, pero aún no se giraron los fondos) de la Administración Nacional sufrió una contracción real interanual del 9,96%, mientras que el efectivamente pagado retrocedió un 7,95%.