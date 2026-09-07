¿Qué es de la vida del hijo de Gilda? Así está hoy Fabricio Cagnin

Resumen para apurados
- Fabricio Cagnin, hijo de Gilda, impulsa hoy en Argentina su carrera musical como Soy Chio para homenajear a su madre y procesar el duelo del fatal choque que sobrevivió en 1996.
- A los 8 años, sobrevivió al accidente en la Ruta 12 donde murieron Gilda, su abuela y su hermana. En 2022 presentó 'Crují', tema que narra su reconstrucción personal.
- Su labor artística refuerza la vigencia cultural del mito de Gilda a casi tres décadas de su muerte, proyectando el legado familiar hacia las nuevas generaciones.
El 7 de septiembre de 1996, una tragedia vial terminó con la vida de Gilda, una de las artistas más importantes de la música tropical argentina. Tenía apenas 34 años y atravesaba uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera. Tres décadas después, sus canciones continúan vigentes y su figura se convirtió en un símbolo de la cultura popular.
La cantante había logrado construir una carrera breve pero intensa. En apenas seis años de trayectoria conquistó a miles de seguidores y dejó canciones que todavía forman parte del repertorio popular, como No me arrepiento de este amor, No es mi despedida, Corazón valiente, Se me ha perdido un corazón y Fuiste.
Pero detrás de la artista que se transformó en un ícono existe también una historia familiar marcada por una tragedia que cambió para siempre la vida de sus seres queridos.
El accidente que terminó con la vida de Gilda
La madrugada del 7 de septiembre de 1996, Gilda viajaba en un micro junto a parte de su familia y de su equipo de trabajo rumbo a la provincia de Entre Ríos.
En el vehículo se encontraban su madre, Isabel Scioli; su hija Mariel; su hijo Fabricio; su productor, Toti; integrantes de su banda y el conductor.
El colectivo circulaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 129, cuando fue embestido por un camión. El impacto provocó una tragedia en la que murieron Gilda, su madre, su hija, varios integrantes de su banda y el conductor del micro.
Entre las víctimas estaba la propia cantante, cuya carrera había comenzado a tomar una enorme dimensión dentro de la música tropical.
Fabricio Cagnin, que tenía apenas 8 años, sobrevivió al accidente. También logró sobrevivir Toti, el productor de Gilda.
Fabricio Cagnin, el hijo de Gilda que eligió la música
Con el paso de los años, Fabricio logró reconstruir su vida y encontró en la música una manera de mantener vivo el vínculo con su madre.
Actualmente utiliza el nombre artístico Soy Chio y desarrolla su propia carrera musical. En septiembre de 2022 presentó la canción Crují, una composición profundamente ligada a su historia personal y al proceso que atravesó después de aquella tragedia.
El tema representa una forma de transformar el dolor en expresión artística y de contar, desde su propia mirada, cómo fue crecer después de perder a parte de su familia cuando todavía era un niño.
La figura de Gilda aparece también de manera simbólica en su producción. Al final del videoclip de Crují, Fabricio incorporó imágenes de su madre y una frase que refleja el mensaje que mantiene presente de ella.
“Y aunque las puertas se cierren, nunca dejen de que sigan creciendo las alas, vuelen, vuelen alto que se llega, que se llega”.
Tres décadas después, Gilda sigue presente
La muerte de Gilda no consiguió borrar su legado. Por el contrario, con los años su figura adquirió una dimensión todavía mayor dentro de la cultura popular argentina.
Sus canciones continuaron pasando de generación en generación y su historia llegó al cine, la televisión y los escenarios. Su imagen también quedó asociada a relatos de devoción popular, convirtiéndola para muchos seguidores en una figura que trasciende la música.
A 30 años de su muerte, Gilda permanece vigente a través de sus canciones, de quienes todavía la recuerdan y también de su hijo Fabricio, quien encontró en la música un camino propio y, al mismo tiempo, una forma de mantener presente la memoria de su madre.