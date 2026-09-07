LG PlaySíntesis Play

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 22 Min

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Lo más popular
Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza
1

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing
2

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera
3

Tucumán con nieve: dónde cayó y cómo seguirá el tiempo hasta el inicio de la primavera

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores
4

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing
5

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Ranking notas premium
Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino
1

Uno de los secretos mejor guardados de Tucumán: el museo privado con 5.000 botellas de vino

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena
2

La Hoya cambia de paisaje: así avanza el parque que busca convertirse en un nuevo pulmón de Yerba Buena

Chaplin y los días perdidos
3

Chaplin y los días perdidos

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR
4

Las fuertes chicanas entre Manzur y Catalán, Jaldo en el acto de un ex manzurista y la interna de la UCR

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei
5

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta para acceder al crédito hipotecario que promueve Milei

Más Noticias
Barrio Sur: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

Barrio Sur: un hombre de 74 años falleció en un incendio y su esposa salvó su vida milagrosamente

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

Homicidio en Villa Alem: una víctima de violencia de género mató a su marido de un disparo en la cabeza

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

La visita especial que tuvo Atlético Tucumán en el vestuario tras vencer a Racing

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Cómo quedó Atlético Tucumán en la tabla del Clausura tras vencer a Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el triunfo contra Racing

Sin vueltas: la frase de Falcioni que grafica el momento de Atlético Tucumán y que enciende la ilusión de sus hinchas

Sin vueltas: la frase de Falcioni que grafica el momento de Atlético Tucumán y que enciende la ilusión de sus hinchas

Luego de dos décadas, buscan restituir la extinta Fiscalía Anticorrupción en Tucumán

Luego de dos décadas, buscan restituir la extinta Fiscalía Anticorrupción en Tucumán

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Atlético Tucumán le dio otro golpe a Racing y se metió entre los cuatro mejores

Comentarios