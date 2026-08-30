Maxi López respondió a Wanda Nara tras su explosivo descargo: “No voy a entrar en provocaciones ni detalles privados”

Resumen para apurados
- Maxi López le respondió públicamente a Wanda Nara tras sus quejas en redes por los dichos de él en televisión, aclarando que los hechos ocurrieron antes de conocerse.
- La empresaria criticó las anécdotas de López en el programa "PH, Podemos Hablar", acusándolo de infidelidades pasadas y cuestionando la veracidad sobre su matrimonio.
- El exfutbolista optó por frenar la controversia y proteger la intimidad familiar por el bienestar de sus hijos, buscando evitar otro conflicto mediático prolongado.
Maxi López quedó nuevamente en el centro de la escena después de su paso por PH, Podemos Hablar, donde recordó algunas situaciones de su vida durante los primeros años de su matrimonio con Wanda Nara. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción de la empresaria en redes sociales y reavivaron viejos conflictos entre ambos.
Wanda Nara publicó un extenso descargo en Instagram luego de escuchar las declaraciones de su exmarido. La empresaria cuestionó el relato del exfutbolista y lanzó varias frases picantes sobre aquella etapa de la relación, además de referirse a supuestas infidelidades.
Ante la repercusión que generaron sus palabras, Maxi López decidió responder públicamente, aunque buscó bajar el tono de la polémica y evitó profundizar sobre cuestiones de la intimidad de ambos.
La respuesta de Maxi López a Wanda Nara
El exfutbolista comenzó su mensaje con una aclaración sobre el momento en que ocurrieron las situaciones que relató durante el programa de Telefe.
“No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos”, escribió Maxi López.
Luego fue más contundente y remarcó que, según su versión, Wanda todavía no formaba parte de su vida cuando sucedieron aquellos episodios.
“No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados. El pasado no se puede reescribir según el momento”, sostuvo el exjugador.
La respuesta también incluyó una referencia directa a los hijos que ambos tienen en común. En ese sentido, López dejó en claro que no pretende profundizar públicamente en cuestiones relacionadas con su pasado sentimental.
“Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni detalles privados”, afirmó.
Qué había dicho Wanda Nara sobre Maxi López
Wanda Nara había reaccionado con dureza después de las declaraciones de Maxi López en PH, Podemos Hablar. La empresaria cuestionó algunas de las anécdotas que el exfutbolista contó sobre su estadía en Rusia y recordó que, en aquel momento, ambos estaban casados.
Además, Wanda utilizó la situación para referirse a las dificultades que atravesó durante aquellos años y lanzó una serie de comentarios irónicos dirigidos a su exmarido.
En otra de sus publicaciones, aseguró que recurrió a la inteligencia artificial para consultar cuántas veces Maxi López la había engañado y sostuvo que actualmente la relación entre ambos es diferente.
“Hoy lo amo y cuido como a un hermano”, expresó Wanda, quien también destacó que le dio un lugar en su “segunda casa”, en referencia a Telefe.
Maxi López recordó su relación con Wanda Nara
En su mensaje, Maxi López también hizo referencia al comienzo de su relación con Wanda y a las situaciones que ambos atravesaron posteriormente.
“Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió”, sostuvo el exfutbolista.
Finalmente, recordó que cuando conoció a Wanda existían cuestiones de su pasado que ambos debieron atravesar juntos.
“Cuando te conocí, lo que publicó tu ex lo atravesamos juntos. Yo elegí seguir adelante”, concluyó Maxi López.
El nuevo cruce entre ambos volvió a instalar en el centro de la escena la conflictiva historia que protagonizaron durante su matrimonio, aunque esta vez López optó por marcar distancia de la polémica y evitar que la discusión avance sobre aspectos privados de su relación.