Qué se sabe del accidente del avión de Amazon que provocó cinco muertes en Miami

En forma paralela, la falta de infraestructura de contención en el aeropuerto de Miami surge como un factor clave en la evaluación de la tragedia. La terminal internacional carece de sistemas de arresto —lechos de material liviano y compresible ubicados al final de las pistas— certificados por la FAA en más de 120 aeropuertos de Estados Unidos para desacelerar naves en emergencia. De acuerdo con el organismo, estos dispositivos han salvado al menos 497 vidas en incidentes de excursión de pista, por lo que su ausencia es un elemento central en el análisis de las circunstancias del accidente.