Qué se sabe del accidente del avión de Amazon que provocó cinco muertes en Miami

Resumen para apurados
- Un avión de carga de Amazon se despistó el domingo al aterrizar en Miami y chocó varios autos en una vía perimetral, dejando cinco muertos y tres heridos graves.
- La nave venía de Puerto Rico. Se investiga si tocó tierra tarde, la velocidad de 210 km/h, vientos de cola y la falta de lechos de frenado certificados en la terminal.
- El siniestro impulsa una pesquisa de la FAA y la NTSB sobre la seguridad operacional y la infraestructura aeroportuaria, mientras las firmas colaboran en la causa.
Un avión de carga Boeing 767 operado para la empresa Amazon por la compañía 21 Air se salió de la pista durante el aterrizaje el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, embistiendo varios vehículos en una vía perimetral y provocando la muerte de al menos cinco personas y tres heridos de gravedad. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron una investigación prioritaria sobre el accidente del vuelo 7598, procedente de San Juan de Puerto Rico, concentrando sus pesquisas en una serie de hipótesis técnicas, meteorológicas y de infraestructura que expliquen por qué la aeronave no logró detenerse a tiempo.
Entre las principales líneas de investigación se evalúa si el avión tocó tierra fuera de la zona reglamentaria de contacto. En condiciones normales, las aeronaves deben asentarse dentro de los primeros 914 metros (3.000 pies) de la pista. Consultado por la agencia AP en declaraciones reproducidas por Infobae.com, el experto en seguridad aérea Steve Arroyo explicó que si los pilotos superaron esa distancia antes de tocar tierra, la instrucción operativa exigía abortar el descenso y ejecutar una nueva aproximación.
A esta hipótesis se suma el análisis del comportamiento aerodinámico registrado en videos difundidos en redes sociales. Mary Schiavo, piloto y ex inspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos, observó que la aeronave pareció flotar de forma prolongada sobre la pista sin elevar la parte delantera de la nave, maniobra necesaria para forzar el contacto del tren de aterrizaje principal con el suelo.
Las condiciones meteorológicas presentes en Miami al momento del accidente constituyen otra hipótesis fundamental bajo examen. Aunque no se registraban lluvias, el cielo presentaba nubes de tormenta y se registraban fuertes ráfagas de viento en la zona. Un viento de cola pudo haber impulsado la aeronave y prolongado su deslizamiento sobre el asfalto. Al respecto, Schiavo remarcó que “Un viento de cola ciertamente agrava el problema si ya cediste una buena parte de la pista sin tocar tierra”.
El factor de la velocidad de la nave también está siendo minuciosamente analizado por los peritos federales. Datos brindados por la plataforma de rastreo Flightradar24 indican que el avión circulaba a cerca de 210 kilómetros por hora cuando abandonó la porción utilizable de la pista diagonal, lo que redujo de forma drástica la capacidad de frenado del carguero antes de salir del recinto aeroportuario.
En forma paralela, la falta de infraestructura de contención en el aeropuerto de Miami surge como un factor clave en la evaluación de la tragedia. La terminal internacional carece de sistemas de arresto —lechos de material liviano y compresible ubicados al final de las pistas— certificados por la FAA en más de 120 aeropuertos de Estados Unidos para desacelerar naves en emergencia. De acuerdo con el organismo, estos dispositivos han salvado al menos 497 vidas en incidentes de excursión de pista, por lo que su ausencia es un elemento central en el análisis de las circunstancias del accidente.
El trágico despiste provocó que el avión de Amazon sobrepasara el límite operacional y se detuviera sobre una calle interna utilizada por trabajadores de depósitos contiguos. Raied Jadallah, jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, detalló que varios ocupantes quedaron atrapados en sus vehículos y que los equipos debieron realizar maniobras de extricación a una persona aplastada debajo de un automóvil, mientras que el piloto y copiloto permanecieron atrapados en la cabina. De los diez involucrados, cinco fallecieron, tres sufrieron heridas graves y fueron trasladados a centros de trauma, y dos resultaron con lesiones de menor consideración.
¿Cuántos años tenía operando el avión de Amazon que se accidentó en Miami?
La aeronave involucrada era un Boeing 767-300 fabricado en 1994, originalmente destinado a pasajeros y convertido a carguero en 2015. La aerolínea 21 Air comenzó a operar este modelo para Amazon en 2024 dentro de una flota subcontratada. Tras el trágico hecho, Keith Winters, presidente ejecutivo de 21 Air, manifestó que la compañía está “devastada por el accidente” y expresó sus condolencias, mientras que Amazon confirmó que cooperará plenamente con la investigación.