Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el aeropuerto de Miami y arrolló varios vehículos: al menos cinco muertos

Resumen para apurados
- Un avión de carga de 21 Air para Amazon se despistó, chocó vehículos y se incendió este domingo en el Aeropuerto de Miami por causas aún indeterminadas al aterrizar.
- Procedente de Puerto Rico, la nave no declaró emergencia previa pero no logró frenar en la pista 30, obligando a desplegar más de 60 unidades de bomberos.
- La FAA y la NTSB abrieron una investigación para esclarecer el hecho, que provocó el cierre temporal de todas las pistas y la suspensión de operaciones.
El Boeing 767-300 de carga se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y terminó fuera del área operativa. La aeronave se incendió y el accidente provocó el cierre temporal de las pistas. La NTSB investigará lo ocurrido.
Al menos cinco personas murieron este domingo tras el accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos. El Boeing 767-300 se salió de la pista durante el aterrizaje, impactó contra varios vehículos y terminó fuera del área operativa de la terminal aérea.
El accidente ocurrió alrededor de las 14 horas locales, cuando la aeronave intentaba aterrizar. Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión había partido desde San Juan, Puerto Rico, y operaba el vuelo 7598.
La aeronave quedó detenida en el extremo noroeste del predio del aeropuerto, después de sobrepasar la denominada pista diagonal. Tras el impacto, se produjo un incendio que generó una enorme columna de humo negro y llamas visibles sobre el fuselaje.
Al menos cinco muertos y varios heridos
La sheriff de Miami, Rosie Cordero-Stutz, confirmó que el accidente dejó al menos cinco víctimas fatales. Las autoridades también informaron que varias personas resultaron heridas, aunque inicialmente no se había precisado la cantidad de lesionados ni la gravedad de sus heridas.
Más de 60 unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade fueron enviadas al lugar para combatir el incendio y asistir a las personas afectadas.
Las imágenes difundidas después del accidente mostraron al Boeing 767 atravesado cerca de una carretera, con importantes daños y columnas de humo que se elevaban desde la aeronave.
El avión de Amazon que operaba 21 Air
Aunque el vuelo era utilizado para transportar carga de Amazon, la aeronave era operada por la compañía 21 Air, según confirmó la empresa.
Una portavoz de Amazon señaló que el avión sufrió un incidente mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami y que la compañía trabajaba junto con las autoridades para determinar qué había ocurrido.
La prioridad de la empresa, según indicó, era atender la seguridad y el bienestar de las personas involucradas en el accidente.
Cerraron las pistas del aeropuerto de Miami
El accidente provocó una interrupción inmediata de las operaciones en el aeropuerto. Las autoridades cerraron las pistas y calles de rodaje, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
La Administración Federal de Aviación ordenó alrededor de las 14.30 una detención de las operaciones en tierra, lo que afectó tanto a los vuelos que debían despegar como a los que tenían previsto arribar a Miami.
Más tarde, las autoridades comenzaron a reabrir las instalaciones. Una de las pistas volvió a operar cerca de las 16.15, mientras que una segunda fue habilitada aproximadamente media hora después.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el accidente podía generar retrasos importantes y posibles cancelaciones de vuelos.
La NTSB investigará el accidente
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) estará al frente de la investigación para determinar las causas que provocaron que el Boeing 767-300 se saliera de la pista durante el aterrizaje.
La FAA también enviará inspectores para colaborar con la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no habían informado públicamente la identidad de las víctimas ni precisado cuántas personas viajaban en la aeronave.
El accidente generó además un importante operativo de emergencia en uno de los principales aeropuertos de Estados Unidos y provocó demoras y modificaciones en los vuelos programados durante la tarde del domingo.