La probable formación de Atlético Tucumán para visitar a Racing

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita este lunes a Racing a las 21:30 en Avellaneda, con la decisión de Julio César Falcioni de repetir el equipo titular para sostener la solidez.
- El Decano viene de igualar 0-0 con Belgrano y mantendrá el esquema 4-1-4-1 con Leandro Díaz arriba, frente a una Academia que llega con múltiples cambios en su defensa.
- El volante Leonel Vega acumula cuatro amonestaciones; de recibir otra tarjeta amarilla en el Cilindro, quedará suspendido para el próximo partido frente a River Plate.
Atlético Tucumán visitará a Racing con una idea conocida y, salvo alguna sorpresa de último momento, también con los mismos nombres. Desde las 21.30, Julio César Falcioni repetiría el equipo que viene de empatar sin goles frente a Belgrano y volvería a apostar por el 4-1-4-1 habitual, con Leandro Díaz como única referencia ofensiva.
El “Decano” se presentaría en Avellaneda con una formación que ya parece haberse consolidado en las últimas fechas. Luis Ingolotti estará en el arco; la defensa volvería a estar integrada por Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega será el volante más retrasado; mientras que Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola completarían la mitad de la cancha. Arriba, el “Loco” Díaz volvería a ocupar el centro del ataque.
Leonel Vega, al límite de amarillas
Más allá del equipo, habrá una situación para seguir especialmente de cerca. Vega acumula cuatro amonestaciones y deberá cuidarse si quiere estar disponible para la próxima fecha.
En caso de recibir una nueva tarjeta amarilla frente a la “Academia”, el tucumano se perderá el partido contra River, que se disputará el sábado desde las 16.30 en el Monumental José Fierro.
Racing prepara varios cambios en defensa
Del otro lado, Juan Pablo Vojvoda analiza una formación con modificaciones importantes. Racing tendría prácticamente una defensa nueva respecto de su última presentación, con Ezequiel Cannavo como único futbolista que repetiría en la última línea.
La zaga central tendría el debut de Matías Pérez y el regreso de Marcos Rojo, mientras que Ignacio Rodríguez volvería al lateral izquierdo después de recuperarse de una lesión en el tobillo.
En el mediocampo continuarían Ulises Ortegoza, Leonel Pérez y Matko Miljevic, mientras que la principal duda pasa por el sistema. Vojvoda podría abandonar la línea de cuatro volantes y apostar por un 4-3-3, con un atacante más.
En ese caso, Lautaro Díaz, ya recuperado de un desgarro, acompañaría a Adrián Martínez y Tomás Conechny en la ofensiva, mientras que Matías Zaracho y Gastón Lodico quedarían como alternativas desde el banco.
Así, la probable formación de Racing sería: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
Atlético, en cambio, no parece dispuesto a mover demasiado las piezas. Falcioni apostaría otra vez por la continuidad, con un equipo que ya tiene memoria y que buscará sostener su solidez en una visita exigente a Avellaneda.