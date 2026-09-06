La probable formación de Atlético Tucumán para visitar a Racing

El “Decano” se presentaría en Avellaneda con una formación que ya parece haberse consolidado en las últimas fechas. Luis Ingolotti estará en el arco; la defensa volvería a estar integrada por Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega será el volante más retrasado; mientras que Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola completarían la mitad de la cancha. Arriba, el “Loco” Díaz volvería a ocupar el centro del ataque.