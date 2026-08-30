Tuqui 10: conocé cómo salió el sorteo de este domingo 30 de agosto

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 194 del Tuqui 10 este domingo 30 de agosto, donde el pozo mayor quedó vacante.
- Sin aciertos para los diez números del pozo millonario, el juego repartió más de diez millones en el Seguro Sale y premios por número de cartón.
- El pozo acumulado se trasladará a la próxima jugada del domingo 6 de septiembre, que se disputará nuevamente con la modalidad de cartón rojo.
El Tuqui 10 realizó este domingo 30 de agosto su sorteo N° 194, correspondiente al cartón rojo. La Caja Popular de Ahorros de Tucumán dio a conocer los resultados de una nueva edición del juego, que volvió a poner en juego importantes premios.
Tuqui 10: los números que salieron este domingo 30 de agosto
Los números sorteados fueron:
02 - 04 - 07 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21
Con esta combinación se definieron los principales premios correspondientes al sorteo de este domingo.
Tuqui 10: el Pozo Millonario quedó vacante
El Pozo Millonario tenía un premio de $233.590.219,52, pero no hubo un ganador que acertara los 10 números.
De esta manera, el premio de $196.795.901,44 correspondiente al sorteo quedó vacante.
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 6 de septiembre de 2026, nuevamente con cartón rojo.
Seguro Sale: cuáles fueron los números
En el Seguro Sale, la combinación sorteada fue:
03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20
En este caso, el premio fue de $10.279.034,88. El resultado consignado por la Caja Popular indica ganadores en San Miguel de Tucumán y Concepción.
Tuqui 10: los cartones que ganaron $700.000
Además, diez cartones resultaron beneficiados con un premio de $700.000 cada uno.
Los números de cartón ganadores fueron:
089301
062938
036103
043772
062009
010265
094184
048777
015296
058405
En total, se repartieron $7 millones entre estos diez cartones.
Sorteo Especial del Tuqui 10
La edición de este domingo también incluyó un Sorteo Especial, cuyos beneficiarios fueron:
Luis Bordón
Luis Decima
Silvia Bringas
José Olmos
Beatriz Valdez
Cada uno obtuvo un premio de $200.000, por lo que el monto total repartido en esta instancia fue de $1 millón.
Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10
El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 6 de septiembre de 2026. Según informó la Caja Popular de Ahorros, se jugará con cartón rojo.