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Tuqui 10: conocé cómo salió el sorteo de este domingo 30 de agosto

Ya se conocen los números ganadores.

Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 30 de agosto
Tuqui 10. Conocé los resultados del sorteo de este domingo 30 de agosto
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 194 del Tuqui 10 este domingo 30 de agosto, donde el pozo mayor quedó vacante.
  • Sin aciertos para los diez números del pozo millonario, el juego repartió más de diez millones en el Seguro Sale y premios por número de cartón.
  • El pozo acumulado se trasladará a la próxima jugada del domingo 6 de septiembre, que se disputará nuevamente con la modalidad de cartón rojo.
Resumen generado con IA

El Tuqui 10 realizó este domingo 30 de agosto su sorteo N° 194, correspondiente al cartón rojo. La Caja Popular de Ahorros de Tucumán dio a conocer los resultados de una nueva edición del juego, que volvió a poner en juego importantes premios.

Tuqui 10: los números que salieron este domingo 30 de agosto

Los números sorteados fueron:

02 - 04 - 07 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21

Con esta combinación se definieron los principales premios correspondientes al sorteo de este domingo.

TUQUI 10. LOS NÚMEROS SORTEADOS ESTE DOMINGO 30 DE AGOSTO. TUQUI 10. LOS NÚMEROS SORTEADOS ESTE DOMINGO 30 DE AGOSTO.

Tuqui 10: el Pozo Millonario quedó vacante

El Pozo Millonario tenía un premio de $233.590.219,52, pero no hubo un ganador que acertara los 10 números.

De esta manera, el premio de $196.795.901,44 correspondiente al sorteo quedó vacante.

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 6 de septiembre de 2026, nuevamente con cartón rojo.

Seguro Sale: cuáles fueron los números

En el Seguro Sale, la combinación sorteada fue:

03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20

En este caso, el premio fue de $10.279.034,88. El resultado consignado por la Caja Popular indica ganadores en San Miguel de Tucumán y Concepción.

Tuqui 10: los cartones que ganaron $700.000

Además, diez cartones resultaron beneficiados con un premio de $700.000 cada uno.

Los números de cartón ganadores fueron:

089301

062938

036103

043772

062009

010265

094184

048777

015296

058405

En total, se repartieron $7 millones entre estos diez cartones.

Sorteo Especial del Tuqui 10

La edición de este domingo también incluyó un Sorteo Especial, cuyos beneficiarios fueron:

Luis Bordón

Luis Decima

Silvia Bringas

José Olmos

Beatriz Valdez

Cada uno obtuvo un premio de $200.000, por lo que el monto total repartido en esta instancia fue de $1 millón.

Cuándo es el próximo sorteo del Tuqui 10

El próximo sorteo del Tuqui 10 será el domingo 6 de septiembre de 2026. Según informó la Caja Popular de Ahorros, se jugará con cartón rojo.

Temas Caja Popular de Ahorros de TucumánTuqui 10
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