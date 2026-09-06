Explosión de pirotecnia en una fiesta patronal en México: hay 10 muertos y 64 heridos

Resumen para apurados
- Al menos 10 personas murieron y 64 resultaron heridas el sábado por la explosión de pirotecnia durante una fiesta patronal en Temascalcingo, Estado de México.
- El estallido ocurrió al detonar material guardado en una bodega de la parroquia comunal de Santa María Canchesdá, en un evento que congregó a una multitud inusual.
- Las Fuerzas Armadas y Protección Civil asisten a las víctimas, mientras la tragedia renueva la alarma por la falta de controles sobre pirotecnia en fiestas populares.
Al menos 10 personas fallecieron y 64 resultaron heridas por un accidente con pirotecnia en el marco de unas fiestas patronales en la parroquia de la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, en el estado de México, vecino a la capital.
El accidente ocurrió la noche del sábado, indicó este domingo el Gobierno del estado de México en un comunicado.
"De acuerdo con información preliminar con corte a las 9.30 horas de hoy, 10 personas perdieron la vida y 64 resultaron lesionadas. Estas últimas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada", informó el Gobierno estatal.
"El incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega. En el lugar se llevaron a cabo labores de rescate, auxilio y control de riesgos", añadió.
Habitantes de la comunidad y medios locales publicaron videos en redes sociales de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz de la comunidad y según versiones, en la festividad había más personas de lo que regularmente convoca, consignó la cadena DW, con base en agencias internacionales.
El comunicado indicó que desde el primer reporte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, estatal y federal y las Fuerzas Armadas, atendió la explosión ocurrida la noche del sábado 5 de septiembre.
Este domingo, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión. "Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor", apuntó Gómez.
Al a vez, avisó que los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal trabajan para atender y brindar apoyo a las personas afectadas.