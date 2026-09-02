Milei: “Piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal, la respuesta es no”

“Si lo tuviera que poner en una frase es: al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos. ¿Qué mejor que por primera vez los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados?", manifestó.