Los concesionarios del NOA realizarán su convención regional 2026 en Tucumán

Mirada federal

Las convenciones regionales de Acara se iniciaron en 2024, y son producto de una mirada federal de la institución que busca estar cerca de sus socios en todo el país generando el marco ideal para compartir una jornada de trabajo que incluyen los temas claves de la actividad, algo muy valorado por los concesionarios de todas las provincias. Durante 2024 y 2025 dijeron presente más de 8.000 socios en las veinte Convenciones Regionales realizadas, iniciativa que tiene continuidad durante el 2026, por los excelentes resultados logrados, y que tendrá su quinto capítulo el miércoles 09 de septiembre en Tucumán.