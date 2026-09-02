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Los concesionarios del NOA realizarán su convención regional 2026 en Tucumán

El encuentro se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre, en el Hotel Sheraton de la ciudad.

Los concesionarios del NOA realizarán su convención regional 2026 en Tucumán
IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ACARA realizará la convención de concesionarios del NOA el 9 de septiembre en Tucumán para capacitar y debatir sobre los nuevos desafíos del negocio automotor.
  • El encuentro en el Hotel Sheraton sigue al plan federal iniciado en 2024, que reunió a más de 8.000 socios en 20 ediciones previas con foco en posventa y gestión.
  • La jornada busca anticipar los cambios del mercado e impulsar la competitividad regional mediante la adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías de movilidad.
Resumen generado con IA

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) continúa durante 2026 con la realización de sus Convenciones Regionales, y la quinta del año será en Tucumán, para los concesionarios del Noroeste del país, el próximo 9 de septiembre, en el Hotel Sheraton de la ciudad.

Será una jornada informativa, de capacitación y de debate que brindará herramientas para todos los referentes de concesionarias de autos, motos y maquinarias agrícolas de toda la región.

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Bajo el lema “Anticiparse para competir: el nuevo negocio automotor”, la convención del miércoles 9 de septiembre se iniciará a las 10 y tendrá la participación de autoridades provinciales, invitados especiales, referentes de toda la cadena de valor y representantes de los concesionarios de la zona.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo pensadas para capacitar, informar y compartir las principales novedades del sector, con contenidos clave para la gestión y el desarrollo del negocio de los concesionarios tales como: Escenario y Ambiente de Negocios, Cliente 4.0, Post Venta de Autos y Motos, Hábitos y Comportamientos, Seguridad Vial, Negocios y Mercado automotriz; Servicios al Socio; Novedades Registrales, Impositivas y Legales en la comercialización; todo lo referente al mercado de Motos; Motivacion, Cliente Protegido, Aplicación de IA al negocio, Maquinarias Agrícolas, Tecnología e Innovación y Repuestos Genuinos, entre otros.

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Participarán referentes del sector y se analizarán los desafíos y oportunidades de la movilidad. También, contaremos con la presencia de autoridades del gobierno provincial, y especialistas que compartirán su visión sobre el contexto económico, la competitividad y las tendencias que marcarán el futuro del mercado automotor.

Mirada federal

Las convenciones regionales de Acara se iniciaron en 2024, y son producto de una mirada federal de la institución que busca estar cerca de sus socios en todo el país generando el marco ideal para compartir una jornada de trabajo que incluyen los temas claves de la actividad, algo muy valorado por los concesionarios de todas las provincias. Durante 2024 y 2025 dijeron presente más de 8.000 socios en las veinte Convenciones Regionales realizadas, iniciativa que tiene continuidad durante el 2026, por los excelentes resultados logrados, y que tendrá su quinto capítulo el miércoles 09 de septiembre en Tucumán.

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La invitación para los concesionarios del NOA del país es a que puedan consultar el temario completo e inscribirse en el siguiente link.

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