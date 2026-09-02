Trasener: los Neuss recuperaron en una semana dos tercios de lo pagado por la privatización

El dinero surgió de la desafectación de buena parte de una cuenta de reserva constituida con ganancias de ejercicios anteriores y prevista originalmente para el pago de dividendos futuros. De acuerdo con la publicación, en los hechos, casi dos tercios de lo que el consorcio pagó por la empresa regresaron a los nuevos socios a través de fondos que Transener ya tenía acumulados antes del cambio de manos.