Trasener: los Neuss recuperaron en una semana dos tercios de lo pagado por la privatización
A pocos días de quedarse con el 50% de Citelec, que controla la principal transportadora eléctrica del país, el consorcio integrado por los hermanos Neuss y Jorge Brito aprobó un reparto de dividendos por $253.536 millones con fondos acumulados antes de la venta.
Resumen para apurados
- En agosto, en Argentina, el consorcio de los hermanos Neuss y Jorge Brito recuperó dos tercios de lo pagado por Transener al cobrar dividendos de reservas previas a la privatización.
- La compra por US$356 millones se aprobó tras una polémica licitación con fallas en el sistema oficial y el uso de fondos que la firma acumuló mientras el 50% era del Estado.
- El caso profundiza los cuestionamientos al plan privatizador de Milei y despierta alertas sindicales ante la falta de inversión y el estado crítico del sistema eléctrico nacional.
Una publicación de DiariAR puso el foco en la operatoria que permitió al consorcio encabezado por los hermanos Neuss y el banquero Jorge Brito recuperar, en apenas una semana, cerca de dos tercios de lo que pagó por la privatización vinculada a Transener, la empresa que transporta el 85% de la energía eléctrica de alta tensión del país.
Según la investigación, pocos días después de adquirir el 50% de Citelec, la sociedad controlante de Transener, los nuevos propietarios aprobaron un reparto de dividendos por $253.536 millones, generados con fondos que la compañía había acumulado antes de concretarse la privatización.
La asamblea de Transener aprobó el 27 de agosto pasado, un día antes de que se formalizara el traspaso de las acciones, la distribución de esos dividendos, equivalentes a unos US$170 millones al tipo de cambio de ese momento.
El dinero surgió de la desafectación de buena parte de una cuenta de reserva constituida con ganancias de ejercicios anteriores y prevista originalmente para el pago de dividendos futuros. De acuerdo con la publicación, en los hechos, casi dos tercios de lo que el consorcio pagó por la empresa regresaron a los nuevos socios a través de fondos que Transener ya tenía acumulados antes del cambio de manos.
Cada uno de los socios de Edison-Genneia, la sociedad integrada por los Neuss y Brito, habría cobrado unos U$S22,3 millones por su participación, mientras que Pampa Energía, socia histórica de la eléctrica a través del grupo Mindlin, recibió U$S44,7 millones por su participación del 26,3%.
Privatización y licitación bajo críticas
La compra se cerró en agosto, cuando el Estado vendió su 50% en Citelec, la sociedad que controla el 26,3% de Transener, al consorcio integrado por Edison Energía, de los hermanos Neuss, y Genneia, la generadora de energías renovables en la que Jorge Brito es accionista principal.
La oferta ganadora fue de U$S356,2 millones, por encima de las propuestas de Edenor, por U$S230 millones, y Central Puerto, por U$S301 millones. La licitación tenía un piso de U$S206 millones.
El proceso ya había quedado bajo sospecha antes de conocerse el resultado. El 28 de abril, mientras se cargaban las ofertas en la plataforma oficial CONTRAT.AR, el sistema se cayó durante aproximadamente una hora, cuando hasta ese momento había dos propuestas registradas. Tras el restablecimiento del servicio apareció una tercera oferta, más alta, que finalmente resultó ganadora: la de Edison-Genneia.
Los hermanos Neuss -Juan, Patricio y Jorge- encabezan un grupo empresario familiar que, según la publicación de DiariAR, mantiene una relación personal de larga data con Santiago Caputo, asesor presidencial, a quien conocen desde la infancia.
Desde el inicio de la gestión libertaria, el grupo incorporó a sus negocios las represas Alicurá y Cerros Colorados, la generadora mendocina Potrerillos y la distribuidora rionegrina Edersa. Además, aparece entre los interesados en la privatización del dragado y balizamiento de la Hidrovía.
En Edison Energía también participan Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, vinculados al Grupo Newsan.
"No son negocios, son estafas"
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), fue quien llevó el caso a la agenda pública y cuestionó tanto el proceso de licitación como el posterior reparto de dividendos.
En diálogo con Radio Gráfica, sostuvo que las maniobras de los Neuss “no son negocios, sino que son estafas, y comenzaron cuando hubo problemas en la apertura de la licitación”, en referencia a la caída del sistema de compras públicas.
Sobre la distribución de dividendos, afirmó que “lo que hicieron ahora es tomar, en la primera reunión de directorio, un dinero guardado de lo que tenía Enarsa”.
El dirigente también apuntó directamente contra el asesor presidencial. “En el negocio está el asesor Santiago Caputo”, sostuvo Minucci.
Para el secretario general de Apsee, “lo más grave no es la estafa cometida, sino que el Servicio Eléctrico Nacional esté en manos de delincuentes”. Además, cuestionó las prioridades de los nuevos propietarios y advirtió sobre la situación de la red de transmisión.
“El sistema de transmisión está al límite”, señaló, y sostuvo que los nuevos dueños buscan “buscar plata”, en lugar de “mejorar el sistema”.
Ganancias acumuladas previa venta
Las ganancias distribuidas se habían generado mientras Transener todavía pertenecía en un 50% al Estado, que no percibió esos fondos antes de concretar la venta.
ANSES, que conservó el 19,6% de las acciones de Transener y no participó de la porción vendida, sí cobró su parte proporcional del reparto de dividendos, unos $49.600 millones.
De acuerdo con la publicación de DiariAR, el caso de Transener se suma a las privatizaciones del gobierno de Javier Milei que quedaron bajo cuestionamientos por la rapidez con la que los nuevos propietarios lograron recuperar una parte de la inversión realizada.