Carlos Horacio Salinas, el crack rebelde

Resumen para apurados
- El exfutbolista Carlos Salinas, campeón del mundo con Boca y figura de River, fue homenajeado en Argentina tras su muerte por su talentosa y rebelde trayectoria.
- Surgido en Tucumán, brilló al ganar la Intercontinental de 1978 con Boca y jugó en River, aunque su carrera convivió con la cárcel, peleas y graves pérdidas económicas.
- Su figura perdura como símbolo del talento rebelde en el fútbol argentino, recordado tanto por sus hazañas cumbres como por los contrastes que marcaron su destino personal.
Por Eduardo Herrera
Amalgama de talento y rebeldía, Carlos Horacio Salinas dejó impresa su huella en el fútbol argentino. Con el don innato de la calidad de su juego que comenzó a despuntar en Central Córdoba, pasó rápidamente a la Sexta de San Martín y con algunos partidos en Reserva aun siendo adolescente; fue a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
Llegó allí recomendado por su hermano, Domingo Ricardo, uno de los máximos emblemas del 'Lobo'. Fue River el que le abrió la posibilidad de entrar en la gran vidriera del fútbol profesional. Con todo, después de dos temporadas, fue Boca en el que tuvo su etapa más esplendorosa y en 1978 anotó en el 3-0 ante el Borussia Moenchengladbach, que le dio el primero de los tres títulos de Copa Intercontinental al 'Xeneize'.
Después de conocer la gloria, pasó por Argentinos Juniors (formó parte del traspaso de Maradona), Independiente, Deportivo Pereira, Independiente de Medellín, un paso fugaz por Estados Unidos, Racing de Córdoba y Alumni de Villa María.
Las luces que alumbraron gran parte de su carrera contrastaron con algunos momentos que ensombrecieron su vida personal. Estuvo preso cuatro meses preso en Villa Devoto. 'Anduve con gente con la que no debia andar', se defendió.
Ganó mucho dinero y lo perdió todo. Protagonizó peleas con peso pesados de los dos grandes: Reinaldo Merlo en River; Suñé y Ribolzi, antes de llegar a Boca, donde alcanzó el máximo pico de idolatría.
'El Loco' para la mayoría, 'Semilla' para los tucumanos, Carlos Horacio Salinas, fue un volante ofensivo habilidoso y temperamental que se ganó un sitio en la galería de los cracks.