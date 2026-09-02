Carlos Horacio Salinas, el crack rebelde

Llegó allí recomendado por su hermano, Domingo Ricardo, uno de los máximos emblemas del 'Lobo'. Fue River el que le abrió la posibilidad de entrar en la gran vidriera del fútbol profesional. Con todo, después de dos temporadas, fue Boca en el que tuvo su etapa más esplendorosa y en 1978 anotó en el 3-0 ante el Borussia Moenchengladbach, que le dio el primero de los tres títulos de Copa Intercontinental al 'Xeneize'.