Pity Álvarez se volvió a dormir durante el juicio, pidió ir al baño y debieron llamar al SAME

Durante una de las últimas audiencias, el músico se quedó dormido nuevamente en plena sesión. Más tarde pidió permiso para ir al baño, pero no regresó al recinto durante varios minutos. Ante la preocupación por su estado, uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dispuso que se convocara al SAME para asistirlo.