Pity Álvarez se volvió a dormir durante el juicio, pidió ir al baño y debieron llamar al SAME
Pity Álvarez volvió a generar preocupación durante el juicio por el crimen de Cristian Díaz: se quedó dormido en plena audiencia, pidió ir al baño y debieron convocar al SAME. Su defensa insiste en suspender el proceso y presentó un hábeas corpus con 14 argumentos vinculados a su estado de salud.
Resumen para apurados
- Pity Álvarez fue asistido por el SAME tras descompensarse y dormirse durante su juicio en el Tribunal N°29 por el homicidio de Cristian Díaz en 2018.
- El músico, juzgado por el crimen ocurrido en Villa Lugano en 2018, fue al baño sin regresar a la sala, lo que motivó la intervención médica y la pausa de la audiencia.
- Su defensa presentó un hábeas corpus para suspender el debate oral, alegando un grave deterioro psicofísico que le impediría comprender el proceso judicial en su contra.
Cristian “Pity” Álvarez volvió a protagonizar un episodio que interrumpió el juicio oral y público que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
Durante una de las últimas audiencias, el músico se quedó dormido nuevamente en plena sesión. Más tarde pidió permiso para ir al baño, pero no regresó al recinto durante varios minutos. Ante la preocupación por su estado, uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 dispuso que se convocara al SAME para asistirlo.
La situación volvió a poner en primer plano el pedido de la defensa, que busca suspender el debate y sostiene que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estaría en condiciones psicofísicas de afrontar el proceso.
Pity Álvarez pidió ir al baño y debieron llamar al SAME
El juicio contra Pity Álvarez comenzó el lunes 10 de agosto y está previsto que se extienda durante 11 audiencias, con la participación de alrededor de 70 testigos a lo largo de los próximos dos meses.
En el transcurso del debate, el comportamiento del músico ya había generado preocupación debido a reiterados episodios de somnolencia. En esta oportunidad, después de quedarse dormido durante la audiencia, pidió autorización para retirarse momentáneamente al baño.
Sin embargo, pasaron los minutos y Álvarez no regresó a la sala. Frente a la prolongada ausencia y la preocupación por su estado físico y neurológico, el tribunal decidió interrumpir el debate y solicitar la intervención del SAME dentro del edificio judicial. El personal médico se presentó para evaluar al cantante luego del episodio ocurrido en la zona de sanitarios.
La defensa pidió suspender el juicio contra Pity Álvarez
El episodio fue utilizado por los nuevos abogados del músico para insistir con el pedido de suspensión del juicio. Durante la cuarta jornada del proceso, Álvarez había designado como nuevos defensores a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Los letrados solicitaron que el debate fuera reprogramado para disponer de tiempo suficiente para estudiar el expediente y definir la estrategia de defensa.
A estos planteos se sumó un hábeas corpus presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Según sostienen los abogados, el músico atraviesa un deterioro en sus condiciones de salud física y mental que le impediría comprender y seguir adecuadamente las distintas instancias del proceso.
El escrito contiene 14 argumentos y plantea, según la defensa, la existencia de un riesgo para la salud, la integridad psicofísica, la vida y el ejercicio de la defensa material de Álvarez.
Los abogados también sostienen que los episodios de somnolencia, desorientación e indisposición que se produjeron durante el debate son indicios de que el músico no tendría la capacidad neuropsíquica necesaria para afrontar el juicio.
Cómo sigue el juicio por el crimen de Cristian Díaz
Pity Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate contempla un total de 11 audiencias y la declaración de unos 70 testigos. Mientras la defensa insiste en que el proceso debe suspenderse por el estado del imputado, el juicio continúa bajo la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
La situación protagonizada por el músico durante la audiencia volvió a generar una interrupción y puso nuevamente bajo discusión si se encuentra en condiciones de participar del proceso judicial.