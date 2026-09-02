Pérdidas cloacales y malos olores, a metros de Tribunales: meses de reclamos y una solución que no llega
Resumen para apurados
- Vecinos y comerciantes reclaman por pérdidas cloacales y olores en calle La Madrid al 300, Tucumán, debido a una falla en las cañerías sin resolver por la SAT desde abril.
- Una reparación previa fue insuficiente y los residuos afectan veredas y locales, provocando que un negocio deba clausurar un ingreso y pagar arreglos provisorios particulares.
- La SAT prevé romper nuevamente la calzada para sustituir el tramo dañado, pero la obra sigue demorada a la espera de autorizaciones, prolongando el malestar vecinal.
Una pérdida cloacal se convirtió en un problema cotidiano para los vecinos y los comerciantes de calle La Madrid al 399, a pocos metros del Palacio de Justicia de la provincia. Desde hace varios meses, los residuos provenientes de un edificio de la zona llegan hasta la vereda y generan malos olores, suciedad y dificultades para quienes viven, trabajan o circulan por el lugar.
Según relataron los vecinos a LA GACETA, el inconveniente comenzó en abril y, desde entonces, fueron realizados distintos reclamos ante la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). La empresa realizó una intervención semanas atrás, pero el problema no quedó solucionado.
El encargado del edificio donde está el inconveniente explicó a LG Play que la administración del consorcio y abogados realizaron presentaciones para solicitar una respuesta. “Este problema lo tenemos desde abril”, contó.
La primera intervención incluyó la rotura de parte de la calle para acceder al caño. Sin embargo, los vecinos aseguran que la reparación no habría sido suficiente y que la pérdida volvió a manifestarse. Ante la falta de una solución definitiva, una de las propietarias de un local afectado decidió pagar de manera particular un arreglo provisorio para intentar contener el derrame que llegaba hasta el ingreso del comercio. El trabajo fue realizado recientemente, pero la situación continúa.
El problema también afecta al comercio
El inconveniente no se limita a la vereda. Uno de los locales ubicados debajo del edificio también sufre las consecuencias cada vez que los habitantes utilizan los sanitarios.
“Cada vez que las personas usan el baño, a nosotros también nos sale por el baño nuestro”, explicó el encargado del comercio. Según detalló, junto con los líquidos aparecen residuos sólidos y fuertes olores que afectan el funcionamiento del establecimiento.
El local se dedica a la venta de alimentos balanceados y productos para mascotas, por lo que sus trabajadores aseguran que la situación resulta especialmente problemática. Los clientes se quejan por el olor y por la suciedad que se genera en el ingreso.
El comercio incluso tuvo que cerrar provisoriamente una de sus puertas sobre calle La Madrid. La medida fue tomada porque las personas pisaban los residuos acumulados en la vereda y luego ingresaban al establecimiento, llevando la suciedad al interior. Actualmente, los clientes deben utilizar el acceso ubicado sobre calle Congreso.
Esperan que rompan nuevamente la calle
De acuerdo con lo relatado por los vecinos, en los últimos reclamos la SAT informó que para solucionar definitivamente el inconveniente sería necesario volver a romper la calle y la vereda, acceder al conducto y reemplazar el tramo de cañería que presenta la falla.
También indicaron que inspectores de la empresa concurrieron al lugar para constatar la situación y tomaron fotografías y videos. Sin embargo, la intervención definitiva todavía no se concretó y estaría pendiente de las autorizaciones necesarias para volver a trabajar sobre la calzada.
“Necesitamos que la SAT nos dé una solución. Como sea”, reclamaron.