Pérdidas cloacales y malos olores, a metros de Tribunales: meses de reclamos y una solución que no llega

La primera intervención incluyó la rotura de parte de la calle para acceder al caño. Sin embargo, los vecinos aseguran que la reparación no habría sido suficiente y que la pérdida volvió a manifestarse. Ante la falta de una solución definitiva, una de las propietarias de un local afectado decidió pagar de manera particular un arreglo provisorio para intentar contener el derrame que llegaba hasta el ingreso del comercio. El trabajo fue realizado recientemente, pero la situación continúa.