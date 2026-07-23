OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Desborde cloacal
Hace 4 Hs

Quisiera expresar mi preocupación y malestar por un problema que ya es permanente desde hace varios meses en calle La Madrid 399, donde se registran pérdidas constantes de aguas clocales sobre la vereda y la calzada. La pérdida está justo en un edificio de viviendas donde en planta baja funciona un negocio de venta de alimentos e indumentarias para mascotas. Sobre la calle, justo enfrente de dicho edificio hay una parada de taxis, en la vereda del frente, un quiosco de diarios y revistas; en una de las esquinas de La Madrid y Congreso hay una farmacia y al frente se encuentra el Palacio de Tribunales. Y así otros negocios y bares de la zona. Ya se hicieron reclamos a la SAT y también al municipio y nadie se hace cargo. Los propietarios del edificio se comprometieron a pagar el trabajo y los arreglos necesarios pero la Municipalidad no les permite y no les da la autorización porque dicen que es un asunto de la SAT. Y la SAT les dice que tienen mucho trabajo y que cuando puedan harán la tarea. La situación es insoportable por varios motivos. Las aguas servidas generan olores nauseabundos y con un foco de contaminación justo al lado del local comercial para mascotas. Es un riesgo para clientes, empleados y vecinos. El portero del edificio habitualmente todos los días debe limpiar y baldear la vereda del mismo; también es un riesgo para él. No puede ser que en pleno centro de la ciudad convivamos con cloacas a cielo abierto. Solicito por este medio la intervención urgente de la SAT y del municipio para dar respuesta.

Rodolfo Ruarte                                                                 

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

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