El conflicto entre Gabriela Sabatini y Ova: cómo se repartieron la herencia de su mamá en medio de la interna familiar

La interna entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la relación entre ambos. Después de que la extenista viajara a Estados Unidos y compartiera en redes sociales imágenes junto a personas a las que considera parte de su familia, ahora trascendió un documento relacionado con la herencia de su mamá, Beatriz Garófalo.