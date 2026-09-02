El conflicto entre Gabriela Sabatini y Ova: cómo se repartieron la herencia de su mamá en medio de la interna familiar
Una revelación vuelve a poner a Gabriela Sabatini y Ova en el centro de la escena: un documento detalla cómo se repartieron los bienes de su mamá y aporta datos hasta ahora desconocidos sobre la situación familiar.
Resumen para apurados
- Trascendió el acuerdo de división de la herencia materna entre Gabriela y Ova Sabatini en Buenos Aires, en medio de la conocida interna y distanciamiento familiar.
- La partición adjudicó un inmueble a Gabriela y dos vehículos a Ova, tras un conflicto que se hizo público con la ausencia de la extenista en el casamiento de su sobrina.
- Pese a las revelaciones patrimoniales, la familia busca mantener la intimidad del conflicto, a la espera de que el tiempo permita resolver las diferencias entre los hermanos.
La interna entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la relación entre ambos. Después de que la extenista viajara a Estados Unidos y compartiera en redes sociales imágenes junto a personas a las que considera parte de su familia, ahora trascendió un documento relacionado con la herencia de su mamá, Beatriz Garófalo.
La información fue dada a conocer este lunes por Luis Bremer en A la tarde. Según explicó el periodista, se trata del testamento y de un posterior acuerdo de partición privada parcial de los bienes hereditarios firmado entre Gabriela y Osvaldo Sabatini tras la muerte de su madre.
Qué dice el documento sobre la herencia de la mamá de Gabriela y Ova Sabatini
Durante el programa, Bremer aclaró que la documentación permite conocer cómo se distribuyeron algunos de los bienes de la familia. Entre ellos aparece un inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña 1675, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con sus unidades complementarias, como baulera y cochera.
Según el documento presentado en televisión, esa propiedad fue adjudicada a Gabriela Beatriz Sabatini. En el mismo acuerdo también figuran dos vehículos que quedaron a nombre de su hermano. Se trata de un Kia Picanto, cuyo dominio aparece especificado en la documentación, y un Audi, también identificado con su respectivo dominio. Ambos fueron adjudicados a Osvaldo Aníbal Sabatini.
Bremer remarcó además que se trata de una partición privada parcial de los bienes hereditarios, realizada entre los dos hermanos después del fallecimiento de Beatriz Garófalo.
Ova Sabatini habló sobre el distanciamiento con Gabriela
La aparición del documento se da en medio de la distancia que existe entre Gabriela y Ova, una situación familiar que tomó estado público especialmente después de que la extenista no asistiera al casamiento de su sobrina, Oriana Sabatini.
Meses más tarde, Ova se refirió públicamente a la situación. El 8 de junio, cuando cumplió 60 años, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reflexionó sobre las personas que estaban presentes en su vida y aquellas que no.
“Me encuentran fuerte, feliz, rodeado de seres queridos y amados. No todos los que quisiera, pero hay que aceptar”, expresó entonces. La frase generó repercusiones y, posteriormente, Ova fue consultado sobre el vínculo con su hermana en Infama.
“Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar”
En diálogo con el programa, Ova reconoció que la situación con Gabriela le resulta dolorosa, aunque sostuvo que considera necesario respetar los tiempos de cada persona.
“Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar. Yo creo que el tiempo lo cura todo y hay que respetar los tiempos de cada uno”, manifestó.
El empresario también habló sobre lo difícil que resulta para él el distanciamiento familiar: “Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar. Me cuesta mucho, pero hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar. ¿Qué vas a hacer?”.
Sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre una relación que, durante años, estuvo marcada por la cercanía entre los hermanos y que actualmente atraviesa una etapa diferente.
Catherine Fulop pidió preservar la intimidad familiar
En medio de las versiones que circularon sobre los motivos del distanciamiento, Catherine Fulop, esposa de Ova, también fue consultada al respecto.
La actriz planteó que las personas ajenas a la familia no conocen todos los detalles de lo ocurrido y defendió la decisión de no exponer públicamente cuestiones personales.
“Fuera de la familia, nadie sabe la verdad”, sostuvo Fulop, al remarcar que se trata de asuntos que pertenecen a la intimidad familiar.
De esta manera, la situación entre Gabriela y Ova Sabatini suma ahora un nuevo capítulo con la difusión del acuerdo relacionado con la herencia de Beatriz Garófalo. Sin embargo, las declaraciones públicas de Ova y Fulop apuntan a mantener el foco en el carácter privado de las diferencias que atraviesan a la familia.