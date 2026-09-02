Kevin Zenón podría dejar Boca: el club que viene por él y la condición que puso Riquelme

Resumen para apurados
- Atlas de México negocia con Boca Juniors para incorporar al volante Kevin Zenón, quien busca salir del club por falta de minutos en este mercado de pases.
- Boca adquirió a Zenón en 2024 por 3,5 millones de dólares, pero tras perder continuidad, la dirigencia rechazó una cesión simple y exige una obligación de compra.
- De concretarse el acuerdo en las próximas horas, el mediocampista vivirá su primera experiencia internacional en la Liga MX bajo la dirección de Hernán Crespo.
El mercado de pases todavía puede dejar una salida importante en Boca. Kevin Zenón aparece en el radar de Atlas de México, que negocia para incorporarlo en estas últimas horas y ya mantiene conversaciones activas con la dirigencia “xeneize”.
El conjunto mexicano, dirigido por Hernán Crespo, analiza distintas fórmulas para quedarse con el mediocampista. Una de las alternativas es una transferencia definitiva, aunque también existe la posibilidad de un préstamo. Por ahora no hay acuerdo, pero las negociaciones están encaminadas y las próximas horas podrían ser decisivas.
La condición que puso Boca
Atlas ya había presentado una propuesta formal por Zenón. El ofrecimiento consistía en un préstamo con opción de compra, una fórmula que no convenció a Boca y fue rechazada.
La postura de la dirigencia es clara: si el futbolista sale a préstamo, la operación deberá incluir una obligación de compra. Desde México se mostraron dispuestos a continuar las conversaciones y se espera que en breve llegue una nueva oferta que se acerque a las condiciones planteadas por el club argentino.
De concretarse, Zenón afrontaría su primera experiencia fuera del fútbol argentino y se sumaría a un equipo que busca reforzarse sobre el cierre del mercado.
Una inversión importante que perdió protagonismo
Boca incorporó a Zenón en enero de 2024 y pagó a Unión de Santa Fe 3,5 millones de dólares por el 80% de su pase. Su llegada generó una fuerte expectativa y durante sus primeros meses consiguió convertirse en una pieza importante del equipo.
Sin embargo, su presente es muy diferente. Bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, el mediocampista perdió terreno y prácticamente no tuvo continuidad. Apenas sumó algunos minutos repartidos en seis partidos, una situación que abrió la puerta a una posible salida.
A pesar de que dentro de Boca todavía es considerado un futbolista con potencial para recuperar, la falta de protagonismo y el interés concreto de Atlas aceleraron las negociaciones.
Horas decisivas para definir su futuro
La negociación se desarrolla mientras Boca prepara su próximo compromiso frente a Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina. Mientras el plantel mantiene el foco en lo deportivo, la dirigencia intenta resolver una operación que podría modificar nuevamente la conformación del plantel.
Por ahora, Zenón continúa siendo jugador del "Xeneize". Sin embargo, Atlas insiste, Boca ya fijó sus condiciones y el cierre del mercado obliga a acelerar los tiempos. Las próximas horas serán claves para saber si el mediocampista cambia de destino y continúa su carrera en la Liga MX.