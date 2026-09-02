El hipódromo se prepara para un “Batalla” de alto vuelo

La combinación promete una competencia de alto nivel, pero el “Batalla” no se reduce a lo que sucederá durante esos minutos en la pista. El nuevo gerente del circo hípico local, Marcelo Moreno, entiende que la fecha puede marcar un punto de partida para una nueva etapa. “Es muy emocionante para nosotros. Estamos trabajando desde julio que empezó nuestra gestión, potenciando todo esto. El Gran Premio es algo muy importante para el turf nacional y para la provincia. Estamos hablando de uno de los hipódromos más importantes del interior del país”, destacó Moreno.