Ataque en Times Square: quién era la ejecutiva de 32 años asesinada en un ataque al azar

Ante la ineficacia de los disparos de las pistolas Taser, los policías abrieron fuego, abatiendo a la mujer en el lugar. Aunque la investigación continúa, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, descartó preliminarmente que se tratara de un acto de terrorismo. El "Bank of America" informó que sus equipos de seguridad están “plenamente involucrados en apoyar la investigación policial y en abordar la seguridad de sus oficinas y compañeros de trabajo”, en una ciudad que vuelve a debatir sobre la seguridad en sus puntos más neurálgicos.