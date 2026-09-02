Ataque en Times Square: quién era la ejecutiva de 32 años asesinada en un ataque al azar

Resumen para apurados
- Erin Piacenti, ejecutiva del Bank of America, fue asesinada en Times Square, Nueva York, tras ser apuñalada a plena luz del día en un ataque al azar por una mujer armada.
- La agresora hirió a otro transeúnte antes de atacar a Piacenti y fue abatida por la policía tras resistirse. La mujer contaba con antecedentes de problemas de salud mental.
- El crimen conmocionó al sector financiero y reavivó el debate sobre la seguridad pública y el abordaje de la salud mental en los puntos más transitados de Manhattan.
Nueva York volvió a ser escenario de un hecho de violencia irracional que conmociona al mundo financiero y empresarial. El "Bank of America" confirmó que una de las víctimas del doble ataque a puñaladas ocurrido en las inmediaciones de Times Square era Erin Piacenti, una joven ejecutiva de 32 años que se desempeñaba como vicepresidenta de la entidad. El ataque, calificado por las autoridades como "aleatorio y sin provocación", terminó con la vida de la mujer a solo unas cuadras de su lugar de trabajo.
Una carrera brillante truncada por la violencia
Piacenti era una figura respetada dentro de la estructura del "Bank of America". Abogada egresada de la Facultad de Derecho de Fordham en 2021 y graduada con honores en Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, trabajaba en el área de Selección de Negocios y Conflictos de la compañía. Hacía apenas dos años que había celebrado su aniversario de casamiento con su esposo, Frank Piacenti.
La noticia de su fallecimiento causó un profundo impacto en la institución. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, manifestó el banco a través de un comunicado oficial.
Por su parte, Matthew Koder, presidente de Banca Corporativa e Inversión Global del banco, reforzó el pesar en un memorando interno. "Erin era una valiosa integrante del equipo de Selección de Negocios y Conflictos, ya que se había incorporado al banco hace 18 meses. Su pérdida es profundamente sentida por muchos”, afirmó.
El horror en pleno corazón de Manhattan
El episodio se desencadenó poco antes de las 16.30 en una de las zonas más transitadas del mundo. La agresora, identificada como Pamela Cisneros (49 años), inició su raid violento en la intersección de West 41st Street y la Séptima Avenida. Allí, extrajo dos grandes cuchillos de cocina de una bolsa de la cadena Target y apuñaló a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte.
Apenas 20 segundos después, Cisneros se dirigió hacia la calle 42 y atacó a Piacenti por la espalda mientras la ejecutiva se encontraba cerca de un puesto callejero. Según el reporte policial, no medió palabra ni contacto previo; fue un ataque directo al abdomen. Piacenti fue trasladada de urgencia al Bellevue Hospital, pero las heridas resultaron fatales. El hombre de 68 años, en tanto, permanece internado en estado crítico pero estable.
El desenlace y el perfil de la atacante
Tras los ataques, Cisneros caminó hacia el norte hasta ser interceptada por agentes policiales cerca de una subestación policial. Durante cuatro minutos, los oficiales intentaron persuadirla para que soltara las armas, pero la mujer, quien contaba con antecedentes de problemas de salud mental, se mostró desafiante. “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”, les gritó a los uniformados antes de abalanzarse sobre ellos.
Ante la ineficacia de los disparos de las pistolas Taser, los policías abrieron fuego, abatiendo a la mujer en el lugar. Aunque la investigación continúa, la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, descartó preliminarmente que se tratara de un acto de terrorismo. El "Bank of America" informó que sus equipos de seguridad están “plenamente involucrados en apoyar la investigación policial y en abordar la seguridad de sus oficinas y compañeros de trabajo”, en una ciudad que vuelve a debatir sobre la seguridad en sus puntos más neurálgicos.