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Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento
Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento
Hace 2 Hs

En 1991, buscando integrar la educación formal con el aprendizaje de la música y aspirando a formar seres humanos sensibles y nobles, la Prof. Ana María Wilde de García -docente de Educación Musical de reconocida trayectoria en la provincia- crea dos Jardines de Infantes con el nombre Clave de Sol en Yerba Buena. Posteriormente, el 12 de octubre de 1992, el Ministerio de Educación autoriza el funcionamiento como institución educativa: Colegio Educación del Talento. Impulsada por su gran vocación docente y artística y por pedido de las familias, la fundadora continuó la experiencia iniciada en Nivel Inicial llevándola a la creación progresiva del Nivel Primario y Secundario.

Desde el año 1994 se integra el Método Suzuki a la educación formal como experiencia piloto única en Argentina. El colegio tiene una propuesta educativa bajo la premisa de que el talento (o la habilidad) de cada persona puede desarrollarse a través de la motivación y la confianza en un ambiente agradable y afectivo. Enmarcado en este ideario donde las familias, los docentes y los estudiantes son los vértices del triángulo pedagógico, el proyecto educativo del colegio continúa creciendo desde hace 34 años.

Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

El abordaje de la educación es laica, mixta, inclusiva y de excelencia académica. La propuesta alcanza todas las disciplinas curriculares, incluida la música como elemento artístico clave para estimular el desarrollo de habilidades emocionales y comunicacionales que permitan la interrelación y la adaptación a contextos cambiantes. Integrar la educación formal con el aprendizaje de un instrumento musical, posibilitan generar experiencias sencillas, vitales y solidarias donde los estudiantes son los protagonistas de su trayectoria escolar.

En el año 2019 la fundadora decide vender el colegio. La nueva gestión, a cargo de la Lic. María del Milagro Juárez Babiano, apuesta por el fortalecimiento del proyecto original y el crecimiento de nuevas secciones de jardines y primaria.

Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

El proyecto educativo ha experimentado cambios e innovaciones en función de los nuevos tiempos y del perfil de estudiante que aspiramos formar: un ser humano con fortaleza interior, autodisciplina, cuidadoso del ambiente que habita, y empático. Como actividades programáticas se brindan clases de inglés, música y educación física desde el nivel inicial, y de computación a partir de la primaria.

Dentro de las propuestas extraprogramáticas se distingue el ensamble musical estudiantil. Otro espacio destacado es el Centro de Estudiantes donde los alumnos aprenden, desde actividades planificadas por ellos mismos, a generar y gestionar ideas y proyectos con autonomía, asumiendo responsabilidades, enfrentando obstáculos y disfrutando las recompensas que cada desafío presenta, haciendo prácticas concretas de ejercicio de ciudadanía.

Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

En el año 2024 se suma a la gestión Adela Tineo, Especialista en Educación, para consolidar el objetivo de guiar y acompañar el desarrollo del talento de los alumnos a través de la formación académica sustentada en habilidades que les permitan crecer sólidamente hacia el logro de sus objetivos personales, sostenidos en valores que impulsen el bienestar de la comunidad. Además, conscientes del impacto que el número de alumnos por aula tiene en el rendimiento académico, se elige mantener grupos reducidos para favorecer el desarrollo de un clima institucional de armonía y trabajo, permitiendo la participación y seguimiento individualizado de cada alumno.

Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

En 2025, para fortalecer los lazos con la comunidad, se reabre el Taller de Estimulación Musical Temprana: una experiencia donde bebés y niños de 6 meses a 3 años comparten con sus padres un momento de conexión emocional a través de la música, un espacio donde se utiliza la música para potenciar el desarrollo integral del niño en la etapa en que su cerebro tiene la mayor plasticidad de toda su vida. En coherencia con esta apertura, en 2026 se amplía la oferta educativa con la apertura de la Sala de 2 años en ambos turnos.

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Conscientes de la importancia de activar redes comunitarias y lazos interinstitucionales, para preparar a nuestros estudiantes una vez culminada su educación obligatoria, se iniciaron acciones de articulación con la Facultad de Ciencias Económicas, a través de su Secretaría de Extensión. Cada año fortalecemos el vínculo con la Fundación León para apoyar sus proyectos relacionados con educación.

Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

El colegio funciona en Pringles 2000 en Yerba Buena y trabaja con el firme propósito de contribuir a que nuestra comunidad viva en una sociedad mejor, formada por ciudadanos libres pensadores, productivos, emprendedores, autónomos, responsables y empáticos.

Esta nota es de acceso libre.
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