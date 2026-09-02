Una institución diferente con una propuesta educativa única en Tucumán: el Colegio Educación del Talento

En 2025, para fortalecer los lazos con la comunidad, se reabre el Taller de Estimulación Musical Temprana: una experiencia donde bebés y niños de 6 meses a 3 años comparten con sus padres un momento de conexión emocional a través de la música, un espacio donde se utiliza la música para potenciar el desarrollo integral del niño en la etapa en que su cerebro tiene la mayor plasticidad de toda su vida. En coherencia con esta apertura, en 2026 se amplía la oferta educativa con la apertura de la Sala de 2 años en ambos turnos.