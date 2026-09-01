Después de Messi, la gran incógnita de la Selección es Scaloni: ¿se termina un ciclo o comienza otro?

Scaloni llegó después del fracaso de Rusia con la misión de reconstruir una Selección que parecía rota. Lo hizo. Construyó un grupo, encontró una identidad, ganó dos Copas América, una Finalissima y un Mundial. Y cuando parecía que ya no había más para conquistar, llevó nuevamente a Argentina hasta la final de otra Copa del Mundo. Quizás, entonces, pueda sentir que la obra está terminada. Porque continuar ahora no sería simplemente seguir al frente de la misma Selección. Sin Messi y también sin Nicolás Otamendi, con varios referentes acercándose al final de sus ciclos y con una renovación que ya no podrá postergarse, Scaloni tendría que empezar una nueva historia. Y no está claro que tenga ganas de hacerlo.