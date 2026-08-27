Selección argentina: FIFA tomó una decisión clave sobre los sancionados tras la final del Mundial 2026

Cómo queda cada sanción

El caso más complejo continúa siendo el de Leandro Paredes, suspendido por 10 partidos y multado con USD 90.000 por su participación en los incidentes posteriores a la final. Incluso con la posibilidad de contabilizar amistosos, el mediocampista recién terminaría de cumplir el castigo después de la ventana internacional de junio de 2027. Su regreso podría producirse en septiembre de ese año.