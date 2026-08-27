Selección argentina: FIFA tomó una decisión clave sobre los sancionados tras la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA autorizó a la AFA a que Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala cumplan en amistosos las sanciones recibidas tras la final del Mundial 2026.
- Los castigos surgieron tras incidentes ante España: Paredes recibió 10 fechas, Molina 7, Ayala 3 y Almada 1, además de multas económicas y sanciones al público argentino.
- La medida acelerará el regreso de figuras clave de cara a 2027, mientras el departamento legal de la AFA prepara apelaciones ante la FIFA y el TAS para reducir las penas.
La selección argentina recibió una noticia importante después de las duras sanciones que dejó la final del Mundial 2026 frente a España. La FIFA aceptó un pedido de la AFA para que Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala puedan cumplir sus suspensiones también en partidos amistosos internacionales de clase “A” y no exclusivamente en encuentros oficiales.
La resolución representa un alivio considerable para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico porque acelera los tiempos para recuperar a varios futbolistas importantes. Argentina todavía tiene por delante distintas ventanas internacionales entre lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027, por lo que parte de las penas podrá purgarse antes de volver a competir oficialmente.
La primera oportunidad aparecerá entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que la Selección podrá disputar hasta cuatro amistosos. Luego habrá otra ventana del 9 al 17 de noviembre, con posibilidad de jugar dos encuentros más. A esos compromisos se agregarán las fechas FIFA de marzo y junio de 2027.
Cómo queda cada sanción
El caso más complejo continúa siendo el de Leandro Paredes, suspendido por 10 partidos y multado con USD 90.000 por su participación en los incidentes posteriores a la final. Incluso con la posibilidad de contabilizar amistosos, el mediocampista recién terminaría de cumplir el castigo después de la ventana internacional de junio de 2027. Su regreso podría producirse en septiembre de ese año.
Nahuel Molina, sancionado por siete encuentros y también con una multa de USD 90.000, tendrá un panorama más favorable. Si Argentina completa el calendario proyectado, el lateral terminaría de cumplir la pena durante el primer compromiso de marzo de 2027 y podría quedar disponible inmediatamente después.
Mucho más cortas son las suspensiones de Roberto Ayala y Thiago Almada. El ayudante de campo de Scaloni recibió tres fechas, mientras que el volante fue castigado con una sola. En consecuencia, Almada podría quedar habilitado después del primer amistoso de septiembre y Ayala cumpliría rápidamente su pena durante esa misma ventana.
La AFA apelará los castigos
La aceptación de los amistosos como partidos válidos para cumplir las suspensiones no significa que la AFA haya desistido de discutir las sanciones. El departamento legal considera “excesivos” y “exagerados” especialmente los castigos aplicados a Paredes, Molina y Ayala.
La asociación ya pidió los fundamentos completos de los fallos y prepara las apelaciones ante el Comité de Apelaciones de FIFA. Si esa vía no prospera, existe la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La sanción de Almada, en cambio, no podrá ser apelada por tratarse de una pena de apenas un encuentro.
La defensa argentina también intentará demostrar la supuesta desproporción utilizando antecedentes históricos. Entre ellos aparece la suspensión de nueve partidos que recibió Luis Suárez después de morder a Giorgio Chiellini en Brasil 2014.
También hubo sanciones para la AFA
Las consecuencias del Mundial no terminaron en los castigos individuales. La AFA recibió además una multa total de USD 321.000 por distintos comportamientos de los hinchas durante el torneo, entre ellos cánticos y gestos discriminatorios, lanzamiento de objetos, fallas de seguridad y otros incumplimientos.
También se dispuso que Argentina dispute sus próximos dos encuentros como local con el aforo reducido al 50%, aunque una parte de la multa y uno de los cierres permanecen suspendidos bajo un período probatorio.
En medio de un panorama disciplinario muy pesado, la decisión de FIFA representa al menos una buena noticia para Scaloni. Las sanciones siguen vigentes, pero ahora el reloj correrá más rápido. Y para una Selección que pretende recuperar cuanto antes a varias piezas importantes, no es un detalle menor.