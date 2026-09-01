El mundo en la “tenaza EE.UU. – China”

En el mundo del petróleo los cambios no vienen de los aranceles, sino de las acciones militares. Los EE. UU. son superavitarios en petróleo y gas, y la suba de precios por el cierre de Ormuz tenga tal vez efectos estratégicos, como el de consolidar el petrodólar y “apretar” a China. Pero impacta en el consumidor, incluso el de los EE.UU., y complica a sus aliados árabes (exportadores) y a los otros asiáticos (importadores). Por otro lado, las reservas de Venezuela son ahora parte del pool de las compañías americanas, se venden en dólares y también “aprietan” a China. Y no olvidemos que la Argentina estará llamada a ocupar un lugar muy relevante en este escenario estratégico de alta complejidad.