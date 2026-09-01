Política Piden sanciones contra Cobos por el escándalo de “los bolsos” Bussi presentó una cuestión de privilegio contra el oficialista. “Niego enfáticamente que haya alguna posibilidad en mi gestión de eso”, dijo Acevedo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL “VAMOS AFUERA”. Cobos fue a buscar a Bussi a su banca para reprocharle que pidiera que le den chirlos. Por Martín Soto Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Honorable Legislatura de TucumánRicardo BussiMiguel AcevedoEduardo CobosTomas Cobos Tamaño texto Comentarios Lo más popular La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo ¿Cambiarán las plataformas luego del juicio contra Meta? “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago”. Firmado: D. Trump Clamor de la industria para producir más y volver a crecer El impacto del aumento de los costos industriales y de la presión tributaria Ranking notas premium El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto “No va a ser el último show”: cómo fue el recital de Palito Ortega en Tucumán La estrategia de no jugar: por qué el fútbol debe terminar con las mañas para hacer tiempo ¿Cambiarán las plataformas luego del juicio contra Meta? El impacto del aumento de los costos industriales y de la presión tributaria