Estados Unidos: una crecida repentina inundó el Gran Cañón

Sobre los dos fallecidos se sabe que uno es un hombre de 46 años cuyo cuerpo fue recuperado el domingo, mientras el NPS reportó ayer el hallazgo de otro cadáver. “Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan”, informó en X el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas “podrían afectar el ritmo” de las operaciones. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaban lluvias y tormentas eléctricas para anoche.