Estados Unidos: una crecida repentina inundó el Gran Cañón

DENVER, Estados Unidos.- Dos personas murieron y más de 20 están desaparecidas en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones que afectaron el fin de semana este destino turístico de Estados Unidos, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).
Las tormentas pronosticadas en esa zona escarpada amenazan los esfuerzos por encontrar al resto de los desaparecidos. La única tubería de agua que abastece el área quedó averiada.
Sobre los dos fallecidos se sabe que uno es un hombre de 46 años cuyo cuerpo fue recuperado el domingo, mientras el NPS reportó ayer el hallazgo de otro cadáver. “Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan”, informó en X el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas “podrían afectar el ritmo” de las operaciones. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaban lluvias y tormentas eléctricas para anoche.
“Podrían producirse corrientes torrenciales mortales en cañones secundarios y cañones en forma de ranura. Los pasos a baja altura podrían verse inundados”, señaló el organismo en un comunicado. Las autoridades advirtieron que existe riesgo adicional de inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de senderos y cauces.
Lluvias
La inundación del fin de semana fue causada por lluvias en la meseta de Kaibab. El domingo fueron evacuadas 62 personas.
Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido.