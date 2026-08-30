El desconcierto de Orfila: las decisiones que explican el empate de San Martín contra Güemes

El problema no fue únicamente que Güemes se haya cerrado, haya hecho tiempo o haya cortado el juego cada vez que pudo. Eso forma parte del fútbol. También las faltas tácticas, la interrupción permanente y un árbitro que permitió que el partido se jugara demasiado al ritmo que más le convenía a la visita. Pero San Martín no puede explicar su empate solamente desde allí.