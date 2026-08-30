San Martín no pudo con Güemes: igualó 1-1 en La Ciudadela

Final del partido
San Martín 1 - Güemes 1
44' ST: gol de San Martín
Bruno Cabrera, con otro golazo, salva al "Santo".
San Martín 1 - Güemes 1
34' ST: cambio en San Martín
Ingresa Nicolás Castro, se retira Matías Ignacio García.
29' ST: amonestado Áxel Bordón en Güemes
21' ST: cambios en San Martín
Ingresan Matías "Caco" García y Aníbal Paz, se retiran Gabriel Carabajal y Nahuel Gallardo.
17' ST: amonestado Facundo Melillán en Güemes
Cambio en San Martín
Ingresa Leonardo Monroy, se retira Santiago Briñone.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
San Martín 0 - Güemes 1
39' PT: cambio en San Martín
Ingresa Mauro Verón, se retira Luca Arfaras.
25' PT: amonestado Matías Ignacio García en San Martín
San Martín 0 - Güemes 1
20' PT: amonestado Alejandro Galván en San Martín
16' PT: gol de Güemes
Santiago Sala sacó un bombazo desde 35 metros y la clavó en el ángulo.
San Martín 0 - Güemes 1
Comenzó el partido
Así forma San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 30, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para recibir a Güemes (SdE).
#VamosCiudadela pic.twitter.com/j8dCr9V1CM
Así forma Güemes:
San Martín llegó a La Ciudadela
Llegó el Santo a La Ciudadela pic.twitter.com/wcdu5aHFu0— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 30, 2026
El banderazo, a pleno
Cientos de hinchas se juntaron en el piletón del Parque Avellaneda para alentar a San Martín.
Beneficios para los hinchas de San Martín
Este domingo explota La Ciudadela— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 28, 2026
Para el próximo partido en nuestro estadio, frente a Güemes (SdE), los socios Cirujas tendrán el beneficio de adquirir una entrada extra a precio socio.
Beneficios:
•Socios Abonados: podrán comprar una entrada adicional a precio socio.… pic.twitter.com/8lUTDzfF5b
Los convocados de Güemes para el duelo de esta tarde
Milton Ríos, Nicolás Ferreyra y Alan Cisnero, ausentes por lesión
Los convocados de San Martín para el partido de esta tarde
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 29, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 27 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/cB249r2Xym
Lo que tenés que saber
San Martín llega en alza después de cortar ante Chacarita una racha de cinco partidos sin ganar y buscará aprovechar el envión para acercarse al Reducido, mientras que Güemes atraviesa un presente mucho más complicado: es el último de la zona, lleva diez encuentros sin triunfos y todavía no pudo ganar desde la llegada de Mario Gómez.