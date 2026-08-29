Quién es y qué hizo en Tucumán Valenzuela Mayer, el financista que está en el foco de un escándalo político con Fujimori en Perú

Pero su ambición no se limitaba a los escritorios de asesoría bursátil. Valenzuela Mayer entendió rápidamente que el verdadero poder en la provincia se disputa en los pasillos de las instituciones intermedias y en la rosca corporativa. Su desembarco en la Federación Económica de Tucumán (FET) marcó una época de intensas turbulencias. Desde la rama de Comercio y como miembro del comité ejecutivo, no se conformó con un rol de reparto: fue el articulador central de la recordada asamblea de 2008 que desplazó al industrial azucarero Julio Colombres y ungió al tabacalero Raúl Robín al frente de la entidad, en una jugada que alteró el mapa de poder empresarial con evidentes guiños al poder político de entonces. Por aquel entonces, de hecho, tenía la apetencia de conducir la instituación.