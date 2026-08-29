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Contepomi reconoció las falencias de sus dirigidos

Los Pumas perdieron 27-21 ante los Wallabies en Jujuy. El seleccionado argentino no supo mantener los destellos de buen juego.

MUCHO TRABAJO. El head coach ya piensa en cómo contrarrestar el juego australiano.
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Hace 2 Hs

"No pudimos nosotros tomar las oportunidades que por ahí creamos y bueno, hay que seguir mejorando. A veces pasa cuando estás en un tema de desarrollo y demás que estamos como equipo y no pudimos navegar bien los momentos de dificultad", explicó Felipe Contepomi

El entrenador también se refirió a los errores no forzados que cometió Argentina durante el encuentro: "Hubo varios. Es parte de analizar. Obviamente que el rival te lleva a comentar ciertos errores porque la verdad que es un equipo que juega con la pelota, juega muy bien. Tuvimos oportunidades y creo que ahí también pasa por cómo aprovechar mejor las oportunidades".

A pesar de la derrota, Argentina llegó al final con posibilidades de quedarse con el triunfo. Para Contepomi, hubo aspectos positivos, aunque también cuestiones que el equipo debe corregir.

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