Contepomi reconoció las falencias de sus dirigidos

El entrenador también se refirió a los errores no forzados que cometió Argentina durante el encuentro: "Hubo varios. Es parte de analizar. Obviamente que el rival te lleva a comentar ciertos errores porque la verdad que es un equipo que juega con la pelota, juega muy bien. Tuvimos oportunidades y creo que ahí también pasa por cómo aprovechar mejor las oportunidades".



A pesar de la derrota, Argentina llegó al final con posibilidades de quedarse con el triunfo. Para Contepomi, hubo aspectos positivos, aunque también cuestiones que el equipo debe corregir.