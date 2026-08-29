Cartas de lectores: Las PASO

Quiero manifestar mi beneplácito de leer nuevamente a Juan Manuel Asis en LA GACETA (“Milei quiere condicionar hasta a los aliados y perjudicar a un peronismo ya fracturado”, 24/08). Voy a compartir en parte su punto de vista sobre las PASO, que Milei pretende eliminar o en su defecto suspenderlas nuevamente. No es solamente que perjudicaría a un peronismo que se debate como el radicalismo en una profunda crisis, que solamente de seguir implementándose este sistema facilitaría que los mismos elijan su representante ante el Congreso de la Nación, es cierto que solamente se persigue una sola finalidad que al mejor estilo de los regímenes totalitarios quedara sujeto a la voluntad y decisión en este caso de Milei para designar a su arbitrio y antojo evitando ya sea un comicio interno o no a quien le representara. Todo lo que señala y pretende Milei va en contra del espíritu y razón de ser de lo que significó implementar este sistema; con ello se evitó la perpetuación en los partidos políticos lo que llamábamos las oligarquías partidarias. Ojalá, por el bien del sistema democrático, que las representaciones legislativas no se dejen “seducir” por el amo de turno, evitando de esta manera una maniobra que en definitiva va en contra del sistema democrático. Lamento que la ciudadanía no conozca en detalle fino como lo señala Asis, que oculta en todo este zafarrancho de modificaciones, esconden intereses aviesos, donde hicieron creer que se evita un gasto significativo.