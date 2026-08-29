Congreso de Aapresid: Ploper fue distinguido por su trayectoria y aporte a la sanidad vegetal

Los días 4, 5 y 6 de agosto se realizó el 34º Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en la ciudad de Rosario, Santa Fe. A lo largo de más de tres décadas, este evento anual se ha consolidado como el evento de conocimiento en agricultura más destacado en la Argentina y un referente a nivel mundial.
Durante el transcurso del Congreso, la Red de Manejo de Plagas (REM), el grupo dentro de Aapresid que se focaliza en la sanidad vegetal, realizó una “Mesa Técnica de Fitopatología: Construcción de prioridades para la sanidad de cultivos extensivos”.
En el encuentro participaron investigadores, especialistas y referentes técnicos, con el objetivo de generar un ámbito de intercambio y análisis, para identificar prioridades de relevamiento, monitoreo e investigación aplicada en fitopatología, y definir posibles líneas de trabajo colaborativas de la REM.
Al comienzo de esta mesa técnica, el equipo de la REM distinguió a Daniel Ploper de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) para reconocer su trayectoria y por su “acompañamiento a la REM y la generosidad de compartir y multiplicar el conocimiento”.