Agustín Torroba: “En una década podríamos casi duplicar la producción de etanol”

Respecto de una eventual apertura del mercado de biocombustibles, Torroba consideró natural que, después de dos décadas de promoción del sector, se introduzcan gradualmente mayores componentes de competencia. A su entender, la apertura no necesariamente implicaría un aumento de las importaciones debido a la competitividad que presenta actualmente la producción argentina frente a referencias internacionales. Más que una apertura plena, propuso avanzar hacia mecanismos que reduzcan gradualmente la intervención estatal en la fijación de precios y volúmenes de producción. “El sector de biocombustibles en Argentina es altamente competitivo”, afirmó.