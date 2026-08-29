EconomíaRural

Las exportaciones bajo sello Alimentos Argentinos crecieron

Las ventas externas alcanzaron los U$S661 millones y 317.000 toneladas. Los sectores destacados.

Las exportaciones bajo sello Alimentos Argentinos crecieron
Hace 6 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de alimentos, realizadas bajo el sello de diferenciación de calidad “Alimentos Argentinos”, crecieron de forma interanual durante el primer semestre del año, un 15% en valor (U$S661 millones) y 5% en volumen (317.000 toneladas). Los datos fueron consignados por la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

Durante ese período, los principales productos exportados bajo ese sello fueron: carne bovina enfriada y envasada al vacío por U$S221 millones; maní y pasta de maní por U$S145 millones; productos de papa prefritos y congelados por U$S106 millones; calamar por U$S55 millones y peras frescas por U$S43 millones.

Los cinco mercados de destino más importante para estos productos fueron Brasil, Países Bajos, Alemania, Estados Unidos y Chile.

Respecto del origen e indicación geográfica, las ventas externas sumaron U$S43 millones y 30.100 toneladas en el primer semestre de 2026, principalmente Yerba Mate (U$S29 millones) y Té (U$S14 millones). En comparación con igual período del año anterior el valor creció 83,5% y el volumen 134,6%.

Los destinos destacados para este rubro fueron Siria con U$S25 millones (15.351 toneladas), seguida por España, Chile, Alemania y Canadá. En el caso del Té, el mercado de mayor relevancia fue Estados Unidos con U$S8,6 millones (8.415 toneladas), seguido por Alemania, India, Polonia y España.

En cuanto al Sello Orgánico Argentina, las exportaciones certificadas totalizaron 78.538 tn en el período, mostrando un incremento de 21% en volumen. Los principales productos exportados fueron azúcar de caña (31.470 tn), pera (15.485 tn); manzana (4.735 tn), vino (3.642,3 tn) y puré de pera (2.970 tn). Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con 45.349 toneladas, seguido por Países Bajos, Alemania, Canadá y Reino Unido.

“Estos resultados confirmaron el impacto que tienen las políticas de diferenciación impulsadas por la SAGyP, que permiten a productores de las diversas escalas y a las economías regionales transformar el esfuerzo productivo en valor económico, reconocimiento internacional y acceso a mercados cada vez más exigentes en calidad, trazabilidad y origen”, indicó el organismo.

El Sello Alimentos Argentinos es una Marca País que distingue los alimentos y bebidas de calidad que son producidos en el país. Para acceder a la certificación deben cumplir requisitos o atributos diferenciales de agregación de valor. Se complementa con otras certificaciones específicas que otorga la Secretaría, como IG, DO y el sello de Orgánico.

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