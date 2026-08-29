Las exportaciones bajo sello Alimentos Argentinos crecieron

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de alimentos, realizadas bajo el sello de diferenciación de calidad “Alimentos Argentinos”, crecieron de forma interanual durante el primer semestre del año, un 15% en valor (U$S661 millones) y 5% en volumen (317.000 toneladas). Los datos fueron consignados por la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.