Emprendimientos argentinos, seleccionados en Legado 2026

Luego de una convocatoria que reunió 625 postulaciones de 10 países, Legado 2026 seleccionó a 10 emprendimientos que continuarán su recorrido dentro del programa. La iniciativa de Bayer Foundation, impulsada por Endeavor, busca fortalecer proyectos con potencial de crecimiento y capacidad para generar transformaciones sostenibles en la región.
Diez “startups” de siete países fueron elegidas, tras los “Demo Days” locales, para avanzar al “Scale-Up Program”, la próxima instancia de Legado 2026: dos de Argentina, dos de Colombia, dos de Perú y una de Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. En esta etapa accederán a mentorías, comunidad, visibilidad y conexiones estratégicas orientadas a potenciar su desarrollo, antes de la instancia final del programa.
La selección es resultado de un proceso regional que comenzó con 625 startups de 10 países y continuó con 148 entrevistas, 21 sesiones de mentoría de “pitch” y siete Demo Days locales. En esta última instancia, 38 emprendimientos presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por 41 especialistas y referentes de distintos sectores, hasta llegar a los 10 proyectos que continúan su recorrido en Legado 2026.
“América Latina tiene talento para desarrollar respuestas innovadoras frente a necesidades concretas. Para nosotros, la innovación social cobra verdadero sentido cuando esas respuestas logran llegar a más personas y generar transformaciones que perduren”, señaló Camila Reid, líder de Innovación Social de Bayer Cono Sur.
Los 10 proyectos que avanzan
Las iniciativas elegidas combinan ciencia, tecnología y nuevos modelos de negocio para abordar cuestiones vinculadas con el acceso a la salud, la producción de alimentos, el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad:
•Arkangel AI (Colombia): aplica inteligencia artificial a historias clínicas y datos médicos para transformar información fragmentada en conocimiento accionable que facilite la toma de decisiones en instituciones de salud.
•Nat4BIO (Argentina): desarrolla biotecnología microbiana para extender la vida útil de frutas y vegetales, reducir las pérdidas por hongos y disminuir el uso de fungicidas sintéticos.
•Sylvarum (Argentina): utiliza tecnología de plasma para mejorar la germinación, el vigor y la sanidad de las semillas sin químicos ni modificaciones genéticas.
•Nutri H (Perú): desarrolla alimentos funcionales enriquecidos con hierro de alta absorción para contribuir a reducir la anemia infantil.
•Beekind (Uruguay): produce envoltorios reutilizables con cera de abejas y materiales naturales para conservar alimentos y reemplazar plásticos descartables.
•Yakusmart (Perú): integra datos de suelo, clima, satélite e historial de riego para generar recomendaciones que optimicen el uso del agua en agricultura.
•Bexa LATAM (Colombia): combina tecnología médica e inteligencia artificial para ampliar el acceso a la detección temprana del cáncer de mama de manera descentralizada y sin radiación.
•Sunspectra (Costa Rica): transforma desechos agrícolas en ingredientes de alto valor para alternativas sostenibles de autocuidado de la piel, contribuyendo además a reducir desperdicios y fortalecer economías rurales.
•Delifrut (Paraguay): convierte frutas y hierbas en alimentos naturales de mayor valor agregado, reduciendo pérdidas poscosecha y generando oportunidades para productores rurales.
•Permacultura Tech (Chile): desarrolla herramientas de inteligencia artificial e IoT para automatizar el riego y optimizar el uso del agua en el sector agropecuario y forestal, incluso en zonas sin conexión a internet.
Los proyectos seleccionados combinan innovación con capacidad de ejecución y modelos con potencial de crecimiento. Esas condiciones son clave para convertir una buena idea en un emprendimiento capaz de alcanzar una mayor escala”, afirmó Patricio Gigli, consultor senior de Endeavor para Legado.