Emprendimientos argentinos, seleccionados en Legado 2026

La selección es resultado de un proceso regional que comenzó con 625 startups de 10 países y continuó con 148 entrevistas, 21 sesiones de mentoría de “pitch” y siete Demo Days locales. En esta última instancia, 38 emprendimientos presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por 41 especialistas y referentes de distintos sectores, hasta llegar a los 10 proyectos que continúan su recorrido en Legado 2026.