Benegas Lynch, sobre los deudores: "Compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar"

Benegas Lynch cuestionó además la posibilidad de establecer una respuesta general para quienes tienen dificultades para pagar sus compromisos financieros y reclamó analizar cada situación de manera individual. “No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”, señaló, según consignó el sitio Infobae.