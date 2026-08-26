Benegas Lynch, sobre los deudores: "Compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar"
El diputado de La Libertad Avanza cuestionó los pedidos de asistencia para quienes no pueden afrontar sus deudas y sostuvo que no se puede dar el mismo tratamiento a todas las situaciones.
Resumen para apurados
- En Buenos Aires, el diputado Alberto Benegas Lynch rechazó auxiliar a deudores morosos porque considera que dicha medida representaría un rescate encubierto a los bancos.
- La postura surge ante reclamos opositores por el alza de la morosidad familiar, donde el legislador pidió evaluar cada caso y no generalizar consumos particulares.
- La declaración ratifica la negativa oficialista a implementar salvatajes financieros estatales, profundizando la disputa política sobre la situación socioeconómica.
El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Alberto Benegas Lynch, cuestionó los reclamos para que el gobierno de Javier Milei intervenga frente al aumento de la morosidad y sostuvo que un eventual rescate de quienes no pueden afrontar sus deudas terminaría beneficiando a las entidades financieras. “Quieren el bailout de los bancos, básicamente”, afirmó durante una entrevista con Nacional Rock de Buenos Aires.
El legislador también criticó a quienes, según planteó, históricamente sostuvieron un discurso contra el sistema financiero y ahora reclaman asistencia estatal para los deudores. “Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”, sostuvo.
Benegas Lynch cuestionó además la posibilidad de establecer una respuesta general para quienes tienen dificultades para pagar sus compromisos financieros y reclamó analizar cada situación de manera individual. “No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”, señaló, según consignó el sitio Infobae.
En ese sentido, el diputado diferenció entre las distintas razones por las que una persona puede haber contraído una deuda y cuestionó que todas las situaciones queden incluidas dentro de un mismo reclamo. Mencionó compras de consumo, apuestas y operaciones con tarjetas de crédito en supermercados como ejemplos de compromisos financieros de distinta naturaleza.
Durante la entrevista también se planteó que los pedidos de asistencia para los deudores implican una contradicción para quienes cuestionan al sistema financiero. Benegas Lynch coincidió con ese planteo y reforzó su crítica al señalar que el auxilio terminaría alcanzando a las entidades financieras.
El diputado vinculó además el debate con las consecuencias que, según su análisis, tuvieron las decisiones adoptadas durante el proceso legislativo de 2025. En ese marco, sostuvo que el aumento del riesgo país y el encarecimiento de las tasas de interés fueron parte de las consecuencias de aquellas decisiones.
“El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, afirmó.
De esta manera, Benegas Lynch rechazó un eventual rescate colectivo para quienes mantienen deudas y sostuvo que ese tipo de medidas terminaría beneficiando indirectamente a los bancos. Su planteo se centró en cuestionar una intervención generalizada y en marcar diferencias entre las distintas situaciones de los deudores.