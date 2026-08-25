Luis de la Fuente rompió el silencio sobre los incidentes en la final del Mundial: “Es intolerable”

Resumen para apurados
- Luis de la Fuente, DT de España, calificó de intolerables los incidentes tras la final del Mundial 2026 ante Argentina y afirmó que sus futbolistas fueron víctimas.
- El entrenador reveló que recibió disculpas de la delegación argentina, destacó su amistad con Lionel Scaloni y evitó opinar sobre las sanciones aplicadas por la FIFA.
- Mientras la AFA prepara su apelación a las suspensiones, De la Fuente instó a visibilizar y erradicar estos actos de violencia para cuidar la imagen del fútbol mundial.
Luis de la Fuente volvió sobre una de las imágenes más polémicas que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El entrenador del seleccionado campeón cuestionó con dureza los incidentes ocurridos después del partido, aseguró que sus futbolistas fueron “víctimas” y reveló que recibió disculpas de integrantes de la delegación argentina.
“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas, de un final tan feo. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas”, sostuvo De la Fuente.
El español fue todavía más contundente al analizar las responsabilidades por los enfrentamientos. “Nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos: fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, afirmó.
De la Fuente reveló que recibió disculpas
Más allá de su postura sobre lo ocurrido, el entrenador contó que después de la final recibió mensajes de disculpas provenientes de la delegación argentina. En ese contexto también separó los incidentes de la relación personal que mantiene con Lionel Scaloni.
“Tengo una grandísima relación y es amigo, es una persona con valores y principios, sé que no le gustó ese comportamiento”, expresó sobre el entrenador de la Selección Argentina.
De la Fuente también cuestionó la violencia dentro del deporte y pidió que episodios de este tipo no vuelvan a repetirse.
“El fútbol es un elemento vertebrador de la sociedad, de unión, de paz y de armonía. Hay otras partes feas que son las que se suelen destacar. Hay que visibilizar para que no se produzca más. Es intolerable e inadmisible”, señaló.
En cambio, evitó pronunciarse sobre las sanciones aplicadas por la FIFA a los futbolistas argentinos, entre ellas las 10 fechas de suspensión que recibió Leandro Paredes.
“Hay organismos y cada uno toma la decisión que cree que tiene que tomar”, respondió.
Así, mientras la AFA prepara su apelación contra algunos de los castigos, De la Fuente eligió no discutir las penas y concentró su postura en los incidentes: consideró que los jugadores españoles fueron los perjudicados y reclamó que una escena semejante no vuelva a producirse “por el bien del fútbol”.