Luis de la Fuente rompió el silencio sobre los incidentes en la final del Mundial: “Es intolerable”

Luis de la Fuente volvió sobre una de las imágenes más polémicas que dejó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El entrenador del seleccionado campeón cuestionó con dureza los incidentes ocurridos después del partido, aseguró que sus futbolistas fueron “víctimas” y reveló que recibió disculpas de integrantes de la delegación argentina.