La hazaña del 93: cuando Tucumán organizó contrarreloj el Campeonato Argentino de Básquet y tocó el cielo con las manos

El trabajo a contrarreloj implicó poner a punto las instalaciones y garantizar el alojamiento de 11 delegaciones provinciales. El doctor Felipe Palazzo, presidente en aquel entonces de la Federación Tucumana de Básquetbol (FTBB), resumía el esfuerzo y el desborde generado: "Hicimos todo lo posible para que Villa Luján y Caja Popular se adapten a las exigencias de este campeonato, pero nos lamentamos de no tener estadios con mayor capacidad ante semejante demanda". La cita contó con una cobertura mediática enorme para la época: Canal 9 de Buenos Aires televisó las instancias decisivas a todo el país y su director, Alejandro Romay, sumó un condimento particular al anunciar 5.000 dólares como premio para los protagonistas más destacados del certamen.