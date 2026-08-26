La hazaña del 93: cuando Tucumán organizó contrarreloj el Campeonato Argentino de Básquet y tocó el cielo con las manos
A tres semanas del inicio, la provincia asumió la sede tras la renuncia de Catamarca. Con la dirigencia trabajando día y noche, televisación para todo el país, un incentivo en dólares y estadios colmados, el seleccionado dirigido por el brasileño Soares Sharp quebró una sequía de casi cuatro décadas y escribió una de las páginas más gloriosas del deporte tucumano.
Resumen para apurados
- En agosto de 1993, el seleccionado de Tucumán ganó el Campeonato Argentino de Básquetbol tras vencer 86-84 a Capital Federal en una final disputada en Villa Luján.
- La provincia organizó el certamen en solo tres semanas tras la renuncia de Catamarca y logró cortar una sequía de 38 años sin coronaciones y cuatro finales perdidas.
- Esta histórica consagración consolidó el básquet tucumano e impulsó nuevas conquistas nacionales en 1998 y la década de 2010 antes del cese definitivo del torneo.
A esta misma altura de agosto, pero de 1993, Tucumán ardía por un veranito anticipado que llevó el termómetro hasta los 37,5°C. Y en las calles, en los bares céntricos y en las tribunas se respiraba la fiebre por el básquet. El "más argentino de los campeonatos" desembarcaba en la provincia para su 59ª edición, y el desafío no solo era el deportivo: venía junto a una organización realizada contra el calendario.
Apenas tres semanas antes del salto inicial, la sede original, Catamarca, había presentado su renuncia debido a complicaciones económicas. El Campeonato Argentino de Básquetbol se quedó sin anfitrión hasta que la dirigencia tucumana levantó la mano y asumió el compromiso. "He visto desde cerca cómo han trabajado los dirigentes de mi provincia para organizar este torneo en pocos días y me enorgullece decir que dejaron el alma para que todo saliera de la mejor manera", valoraba Horacio Muratore, por entonces titular de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).
El trabajo a contrarreloj implicó poner a punto las instalaciones y garantizar el alojamiento de 11 delegaciones provinciales. El doctor Felipe Palazzo, presidente en aquel entonces de la Federación Tucumana de Básquetbol (FTBB), resumía el esfuerzo y el desborde generado: "Hicimos todo lo posible para que Villa Luján y Caja Popular se adapten a las exigencias de este campeonato, pero nos lamentamos de no tener estadios con mayor capacidad ante semejante demanda". La cita contó con una cobertura mediática enorme para la época: Canal 9 de Buenos Aires televisó las instancias decisivas a todo el país y su director, Alejandro Romay, sumó un condimento particular al anunciar 5.000 dólares como premio para los protagonistas más destacados del certamen.
La pesada mochila de la historia y el mapa del torneo
Para Tucumán, el campeonato era la oportunidad de saldar una cuenta pendiente. La provincia cargaba con una sequía de 38 años, tras su única consagración en 1955. Pero lo que más dolía era el pasado reciente: cuatro subcampeonatos acumulados en apenas un lustro, tras caer en las finales de 1987 y 1988 frente a Córdoba, 1989 ante Entre Ríos y 1991 contra Santiago del Estero. El público tucumano exigía cortar la racha y festejar en casa.
La competencia se dividió en dos escenarios. La Zona A se disputó en el Club Defensores de Villa Luján, reuniendo a Tucumán, Santa Fe, Santiago del Estero, Capital Federal, Entre Ríos y Mendoza. En simultáneo, la Zona B tuvo lugar en el Club Caja Popular, con San Luis, Córdoba, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, Jujuy y Chaco.
El inicio del torneo no estuvo exento de polémicas reglamentarias. La delegación de San Luis generó un fuerte debate por la inclusión en su plantel de dos basquetbolistas extranjeros nacionalizados: el estadounidense Edgard Merchant y Elnes Bolling, oriundo de las Islas Vírgenes. Al mismo tiempo, Capital Federal concretaba su regreso al Argentino tras cinco años de ausencia, lo que le daba una relevancia superior a esta edición del certamen.
El camino del invicto
La conducción técnica del seleccionado tucumano recayó en el brasileño Marco Antonio Soares Sharp. Los bases fueron Marcelo Vildoza, Ricardo Siria y Daniel Belisario Coronel; el perímetro contó con el goleo y la dinámica de Lauro Mercado, Gabriel Díaz, Gustavo Flores, Raúl Rodríguez y Carlos Palazzo; mientras que la batalla en los tableros quedó en manos de los internos Gerardo Corroto, Carlos Velázquez, Sergio Ale y Eduardo Peralta.
El andar del seleccionado en Villa Luján fue arrollador. Tras un debut sufrido frente a Entre Ríos (68-66), el equipo ganó confianza superando a Mendoza y aplastaren el clásico a Santiago del Estero (83-67). La producción ofensiva brilló en el triunfo ante Santa Fe (106-87) y se ratificó con una vibrante victoria 96 a 94 sobre Capital Federal para cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.
En semifinales, el conjunto de Soares Sharp no bajó el ritmo y despachó a Provincia de Buenos Aires por 88 a 74, para llegar a la gran definición frente a los porteños, que venían de vapulear a Córdoba en la otra llave.
La noche consagratoria y un carnaval inolvidable
El sábado 28 de agosto de 1993, Villa Luján lució colmado de punta a punta. En un trámite tenso, Capital Federal intentó manejar los tiempos apoyado en la efectividad perimetral de Leonardo Diebold y Marcelo Mangiapane. Sin embargo, Tucumán mostró su carácter en el complemento.
Con un rendimiento sobresaliente de Lauro Mercado (máximo encestador del encuentro con 24 tantos), el sacrificio bajo el aro de Gerardo Corroto (12 puntos) y la serenidad de Marcelo Vildoza (19 unidades y una notable efectividad desde la línea de libres en los últimos 45 segundos), el local dio vuelta el marcador. El agónico 86-84 final desató una explosión de alegría en las tribunas: invasión de campo inmediata, abrazos interminables y la esperada vuelta olímpica luego de casi cuatro décadas.
Un día después de la definición en Villa Luján, llegó el momento del festejo distendido en el Club Estudiantes, donde los galardonados compartían sus sensaciones con LA GACETA.
Gabriel Díaz, consagrado goleador del torneo con 153 unidades —apenas dos por encima de Lauro Mercado—, festejó con el trofeo y su cheque tras un largo abrazo con su padre: "Es un premio que no esperaba, no soy un jugador que se caracteriza por ser un goleador. Es más, creo que debo perfeccionar los lanzamientos. Es una gran alegría recibir esta recompensa, pero mucho más lo es salir campeón con mi provincia".
A su turno, Marcelo Vildoza, distinguido como el jugador más técnico del certamen, se acordó de aquella dolorosa final perdida cuatro años atrás: "Orgulloso y contento por el premio. Se me dieron todas, vuelvo a Mar del Plata feliz por este título con mi provincia, algo que soñé siempre y que estuvimos a punto de conseguir allá en Entre Ríos". Hasta el propio Leonardo Diebold, capitán porteño y elegido como el jugador más correcto, reconoció la justicia de la fiesta local: "Antes que nada, quiero destacar que Tucumán fue un merecido campeón. Nos vamos algo tristes por no llevarnos el título, pero sí reconfortados por el nivel de este campeonato".
Aquel título fue el envión que Tucumán confirmaría cinco años más tarde, en 1998. Con el paso del tiempo el Argentino fue perdiendo algo del brillo de antaño, aunque la provincia todavía sumaría dos coronas más en la década de 2010 —la de 2016, además, con el mérito extra de haberse logrado lejos de casa— antes de que el torneo llegara a su última edición, en 2019. Pero la de 1993 quedó guardada en un lugar aparte: fue la que cortó una sequía de 38 años y borró el mal trago de cuatro finales perdidas en apenas cinco ediciones.