Videos: una avalancha desató una brutal inundación en Nepal y dejó al menos 16 muertos y 384 desaparecidos

Una avalancha de hielo y rocas desencadenó una repentina inundación que arrasó este miércoles varias localidades del norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet. El desastre dejó al menos 16 muertos, mientras que 384 personas, entre ellas 291 extranjeros, permanecen desaparecidas. Las autoridades desplegaron helicópteros y equipos de rescate para buscar sobrevivientes y evaluar los daños.