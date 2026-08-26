"Hablé con Neymar y no lo podía creer": Gastón Martirena reveló el llamado que recibió tras su salida de Racing

El contacto se produjo en las horas previas a sellar su desembarco en Montevideo, cuando la directiva del Santos de Brasil intentó un último esfuerzo para sumarlo a su proyecto deportivo. “Directivos del Santos me volvieron a llamar por la mañana y por momentos he hablado también con Neymar. Obviamente fue un placer hablar con él; le decía que no lo podía creer”, relató el defensor. Pese al impacto del ofrecimiento, Martirena mantuvo firme su postura: “Le agradecí porque yo ya tenía todo hablado con Nacional y estaba por viajar. Él me entendió cuando le dije que venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Ojalá en otro momento de la vida nos podamos cruzar”.