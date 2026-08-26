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"Hablé con Neymar y no lo podía creer": Gastón Martirena reveló el llamado que recibió tras su salida de Racing

El lateral derecho contó los detalles de la charla con el astro brasileño, quien intentó convencerlo para sumarse al Santos antes de viajar a Montevideo. "Le agradecí, pero le expliqué que venía a jugar al club del que soy hincha", relató al ser presentado en Nacional.

Hablé con Neymar y no lo podía creer: Gastón Martirena reveló el llamado que recibió tras su salida de Racing
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gastón Martirena reveló que rechazó una propuesta de Neymar para jugar en Santos y eligió fichar por Nacional de Montevideo tras acordar su salida de Racing.
  • El defensor llega a préstamo al club uruguayo hasta 2027 por 300.000 dólares, tras cerrar un ciclo de tres temporadas y dos títulos internacionales en Avellaneda.
  • El lateral derecho cumplirá el sueño de vestir la camiseta del club de sus amores y quedó habilitado para debutar este domingo en el clásico frente a Peñarol.
Resumen generado con IA

La salida de Gastón Martirena de Racing para incorporarse a Nacional de Montevideo guardaba un capítulo inesperado fuera del radar público. Tras confirmarse su arribo al conjunto uruguayo, el lateral derecho de 26 años confesó que estuvo a punto de alterar su rumbo debido a una sorpresiva y directa comunicación con una de las máximas figuras del fútbol mundial: Neymar Jr.

El contacto se produjo en las horas previas a sellar su desembarco en Montevideo, cuando la directiva del Santos de Brasil intentó un último esfuerzo para sumarlo a su proyecto deportivo. “Directivos del Santos me volvieron a llamar por la mañana y por momentos he hablado también con Neymar. Obviamente fue un placer hablar con él; le decía que no lo podía creer”, relató el defensor. Pese al impacto del ofrecimiento, Martirena mantuvo firme su postura: “Le agradecí porque yo ya tenía todo hablado con Nacional y estaba por viajar. Él me entendió cuando le dije que venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Ojalá en otro momento de la vida nos podamos cruzar”.

En el plano formal, la Academia acordó con el Bolso una cesión hasta mediados de 2027 a cambio de 300.000 dólares de cargo, con una opción de compra fijada en 4.500.000 dólares por el 100% del pase (Racing conserva el 70% de los derechos económicos y Liverpool de Uruguay el 30% restante). El estreno del lateral podría darse en un escenario inmejorable, ya que está a disposición para sumar minutos este domingo en el clásico frente a Peñarol.

Martirena cierra así una etapa de tres temporadas en Avellaneda tras arribar en 2023. Durante su ciclo, el carrilero disputó 109 compromisos oficiales, aportó 12 goles, 14 asistencias y formó parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa 2025. Tras perder rodaje en la última etapa y descartar sondeos previos del CSKA de Moscú, el futbolista cumplirá el anhelo de vestir la camiseta tricolor en el Gran Parque Central.

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