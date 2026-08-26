Bronca, reclamos y al banco: sacaron a Cristiano Ronaldo en el entretiempo y el equipo lo dio vuelta

El trámite se complicó desde el minuto 12 con la temprana expulsión del arquero Bento. Con el obligado debut del juvenil Abdulrahman Al-Otaibi bajo los tres palos, Al Ettifaq capitalizó los desacoples defensivos y se fue al descanso con dos goles de ventaja gracias a los tantos de Ondrej Duda y Álvaro Medrán. A lo largo de ese primer parcial, las cámaras captaron a un Cristiano visiblemente molesto, gesticulando y reprochando actitudes a sus compañeros tanto en las pausas de hidratación como al término de la etapa inicial rumbo al vestuario.