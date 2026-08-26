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Se recupera el Merval, pero sube el riesgo país

Los títulos en moneda dura registraron más bajas que subas, al igual que en los últimos días.

Se recupera el Merval, pero sube el riesgo país
26 Agosto 2026

Los bonos en dólares operaron a la baja este martes y el riesgo país superó los 510 puntos básicos, a contramano de los títulos emergentes, y de los del Tesoro estadounidense. En cambio, el Merval y la mayoría de ADRs de empresas argentinas reviertieron retrocesos iniciales y cerraron en terreno positivo.

Los títulos en moneda dura registraron más bajas que subas, al igual que en los últimos días. Las caídas fueron lideradas por el Global 2029 (-0,6%), el Bonar 2041 (-0,4%), y el Global 2046 (-0,3%). Así, el riesgo país medido por el JP Morgan escaló 0,6% hasta los 512 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador acumula un alza del 19,1%.

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El incremento del indicador medido por J.P. Morgan fue a contramano de la baja del rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU, que recortan hasta 5,173% a 30 años (-1,1%) y a 4,639% a 10 años (-1,4%). En ese contexto, el EMB de emergentes también mejora cerca de 0,6%.

Por otra parte, las acciones argentinas finalizaron con mayoría de ascensos en Wall Street, lideradas por Corporación América (+4,1%); Grupo Supervielle (+2,7%); Mercado Libre (+2,5%); Tenaris (+2,2%); y Grupo Financiero Galicia (+1,7%).

Por el contrario, retrocedieron los activos de Vista (-3,1%); YPF (-2,5%); y Adecoagro (-2,1%), producto de la caída del precio del petróleo.

Las subas más pronunciadas

En el plano local, el panel líder de BYMA ganó un 0,8% a 3.009.028,71 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 1% a 1.888,92 puntos. Las subas más pronunciadas fueron encabezadas por Transener (+5,8%); Transportadora de Gas del Norte (+3,3%); y Grupo Supervielle (+2,9%). En cambio, cedieron los papeles de YPF (-2,1%), Pampa Energía (-1,2%), y Comercial del Plata (-0,3%).

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Respecto del riesgo país, se espera que continúe la incertidumbre hacia la Argentina ante el escenario complejo de la economía doméstica y lo que podría pasar el año próximo con las elecciones.

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