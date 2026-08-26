Se recupera el Merval, pero sube el riesgo país

Los títulos en moneda dura registraron más bajas que subas, al igual que en los últimos días. Las caídas fueron lideradas por el Global 2029 (-0,6%), el Bonar 2041 (-0,4%), y el Global 2046 (-0,3%). Así, el riesgo país medido por el JP Morgan escaló 0,6% hasta los 512 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador acumula un alza del 19,1%.