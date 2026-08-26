Se recupera el Merval, pero sube el riesgo país

Los bonos en dólares operaron a la baja este martes y el riesgo país superó los 510 puntos básicos, a contramano de los títulos emergentes, y de los del Tesoro estadounidense. En cambio, el Merval y la mayoría de ADRs de empresas argentinas reviertieron retrocesos iniciales y cerraron en terreno positivo.
Los títulos en moneda dura registraron más bajas que subas, al igual que en los últimos días. Las caídas fueron lideradas por el Global 2029 (-0,6%), el Bonar 2041 (-0,4%), y el Global 2046 (-0,3%). Así, el riesgo país medido por el JP Morgan escaló 0,6% hasta los 512 puntos básicos. En lo que va de agosto, el indicador acumula un alza del 19,1%.
El incremento del indicador medido por J.P. Morgan fue a contramano de la baja del rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU, que recortan hasta 5,173% a 30 años (-1,1%) y a 4,639% a 10 años (-1,4%). En ese contexto, el EMB de emergentes también mejora cerca de 0,6%.
Por otra parte, las acciones argentinas finalizaron con mayoría de ascensos en Wall Street, lideradas por Corporación América (+4,1%); Grupo Supervielle (+2,7%); Mercado Libre (+2,5%); Tenaris (+2,2%); y Grupo Financiero Galicia (+1,7%).
Por el contrario, retrocedieron los activos de Vista (-3,1%); YPF (-2,5%); y Adecoagro (-2,1%), producto de la caída del precio del petróleo.
Las subas más pronunciadas
En el plano local, el panel líder de BYMA ganó un 0,8% a 3.009.028,71 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 1% a 1.888,92 puntos. Las subas más pronunciadas fueron encabezadas por Transener (+5,8%); Transportadora de Gas del Norte (+3,3%); y Grupo Supervielle (+2,9%). En cambio, cedieron los papeles de YPF (-2,1%), Pampa Energía (-1,2%), y Comercial del Plata (-0,3%).
Respecto del riesgo país, se espera que continúe la incertidumbre hacia la Argentina ante el escenario complejo de la economía doméstica y lo que podría pasar el año próximo con las elecciones.