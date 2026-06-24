Un castigo de los mercados: el Merval cae más de 3% y los ADRs se desploman hasta 6%

Resumen para apurados
- Este martes, las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Nueva York y 3% localmente porque MSCI decidió mantener al país como mercado Standalone debido a los controles de capital.
- MSCI basó su decisión en los controles de capital y la falta de estabilidad institucional, un revés que coincidió con un desplome tecnológico global que afectó a los mercados.
- Al postergarse la reclasificación a mercado Frontera o Emergente hasta 2026, se frena el ingreso de fondos extranjeros, evidenciando la necesidad de liberar el cepo cambiario.
La decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina como "Mercado Standalone" (mercado independiente) impactó de lleno en las cotizaciones este martes. Al no iniciarse una consulta para una eventual reclasificación a "Mercado Frontera" o "Emergente", los activos locales operan con fuertes bajas, al ignorar los recientes datos positivos del PBI y los salarios.
En la plaza local, el "S&P Merval retrocede un 3,3%", situándose en los 3.149.873 puntos. Las caídas más pronunciadas se registran en Loma Negra (-4,4%), Metrogas (-3,2%) y BBVA (-2,9%).
La tendencia es aún más drástica en Nueva York, donde los "ADRs se desploman hasta un 6,1%", liderados por Loma Negra, seguido por Grupo Supervielle y BBVA, ambos con pérdidas superiores al 5%.
Los motivos de MSCI
En su "Annual Market Classification Review", la entidad justificó la decisión basándose en dos ejes:
- Estabilidad Institucional: advirtió sobre episodios de intervención gubernamental que desafiaron la estabilidad del libre mercado.
- Controles de Capital: si bien reconoció la flexibilización de abril de 2025, MSCI señaló que la repatriación de fondos sigue sujeta a requisitos documentales y que las ganancias acumuladas previamente permanecen bloqueadas.
Este escenario negativo se ve profundizado por un escenario externo hostil. La crisis de los semiconductores en Asia provocó una corrección global en el sector tecnológico, arrastrando al Nasdaq (-2%) y afectando el sentimiento de los inversores en los mercados emergentes.