Un castigo de los mercados: el Merval cae más de 3% y los ADRs se desploman hasta 6%

La decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina como "Mercado Standalone" (mercado independiente) impactó de lleno en las cotizaciones este martes. Al no iniciarse una consulta para una eventual reclasificación a "Mercado Frontera" o "Emergente", los activos locales operan con fuertes bajas, al ignorar los recientes datos positivos del PBI y los salarios.