Disparo en una escuela de Tucumán: qué dijo la institución y qué pasará mañana con las clases

Resumen para apurados
- Un alumno de 14 años efectuó un disparo dentro de un aula en la Escuela Congreso de Tucumán esta tarde; no hubo heridos y quedó a disposición judicial.
- El menor llevó un revólver que luego entregó a la policía tras incrustar el proyectil en la pared. Los docentes contuvieron a los demás estudiantes.
- La institución confirmó que mañana habrá clases normales y que trabaja junto al Ministerio de Educación, mientras la Justicia investiga el episodio.
La Escuela Secundaria Congreso de Tucumán difundió un comunicado luego del episodio ocurrido esta tarde en el establecimiento, ubicado en Congreso al 600, donde un adolescente de 14 años efectuó un disparo.
En el escrito, la dirección de la institución informó que "los estudiantes se encuentran en buenas condiciones de salud y fueron contenidos por el personal docente. Desde la escuela se aplicaron los protocolos correspondientes y se está trabajando junto a los equipos de Supervisión y Ministerio de Educación".
"Solicitamos a las familias acompañar a los estudiantes y se avanzará en la comunicación pertinente. La actividad escolar el día de mañana continuará con clases", agregó.
Qué ocurrió en la escuela
Un adolescente de 14 años quedó a disposición de la Justicia luego de haber efectuado un disparo en el interior de un establecimiento educativo de la capital tucumana. Las autoridades secuestraron el revólver que habría utilizado.
De acuerdo con fuentes policiales, a las 14.45 los efectivos que cumplían funciones de vigilancia en barrio Sur recibieron la información de que se había registrado una grave situación en una escuela ubicada en Congreso al 600.
Al llegar al lugar, la secretaria del establecimiento les informó que un alumno había efectuado un disparo dentro de un aula con el arma que había llevado al colegio. También les explicó que no se habían registrado heridos y que el proyectil había quedado incrustado en una de las paredes.
Según confiaron fuentes de la investigación, el adolescente entregó voluntariamente el arma a los policías. Los uniformados, además, encontraron elementos que permitieron confirmar que el disparo efectivamente se había producido.