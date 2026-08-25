Hoy, en “Panorama Tucumano”: el endeudamiento de las familias argentinas y las elecciones en la UNT

Por otra parte, a días de la Asamblea Universitaria del 3 de septiembre se pondrá el foco en los comicios de la casa de altos estudios. El escenario político de la Universidad Nacional de Tucumán será analizado por Roberto Delgado y Guillermo Monti, quienes ayudarán a desglosar las claves de una definición que se acerca y que concentra la atención de la comunidad universitaria.