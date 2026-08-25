LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en “Panorama Tucumano”: el endeudamiento de las familias argentinas y las elecciones en la UNT

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Panorama Tucumano analiza hoy en LG Play el endeudamiento de las familias argentinas y la recta final de las elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán.
  • Con 21 millones de deudores en el país y ante la inminente Asamblea Universitaria del 3 de septiembre, especialistas desglosarán ambos escenarios críticos.
  • El debate expondrá el impacto del uso de crédito para gastos cotidianos y anticipará las definiciones políticas claves para la comunidad académica tucumana.
Resumen generado con IA

El endeudamiento de los hogares argentinos y la recta final de las elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) serán los temas centrales de Panorama Tucumano, el programa insignia de LG Play.

En Argentina, casi 21 millones de personas tienen deudas y cerca de seis millones registran atrasos. La morosidad crece y cada vez más familias recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos, desde alimentos hasta medicamentos.

Para analizar qué está pasando con la economía de las familias, cuál es la verdadera dimensión de la problemática y cuáles pueden ser sus consecuencias, el programa conversará con el economista Gustavo Wallberg.

Por otra parte, a días de la Asamblea Universitaria del 3 de septiembre se pondrá el foco en los comicios de la casa de altos estudios. El escenario político de la Universidad Nacional de Tucumán será analizado por Roberto Delgado y Guillermo Monti, quienes ayudarán a desglosar las claves de una definición que se acerca y que concentra la atención de la comunidad universitaria.

Además, estarán presentes los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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