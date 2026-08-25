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Newcastle oficializó la llegada del “Tanque” Moreno: cuánto durará su contrato

El club inglés confirmó este martes la incorporación del pilar de Los Pumas. El “Tanque” dará el salto a la Premiership después de la serie frente a Australia.

Francisco Moreno debutó con Los Pumas en el partido frente a Sudáfrica.
Francisco Moreno debutó con Los Pumas en el partido frente a Sudáfrica.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Newcastle Red Bulls oficializó este martes la contratación por un año del pilar argentino Francisco Moreno para disputar la Premiership inglesa tras su debut en Los Pumas.
  • El tucumano llega tras destacarse en Tarucas durante el Súper Rugby Américas y debutar como titular en el seleccionado nacional ante Sudáfrica el pasado 8 de agosto.
  • El forward se sumará al club inglés al finalizar la serie de Los Pumas contra Australia, dando el salto al rugby de elite europeo en una etapa clave de su carrera profesional.
Resumen generado con IA

Lo que hasta ahora era un acuerdo encaminado se convirtió en oficial. Newcastle Red Bulls confirmó este martes la contratación del tucumano Francisco Moreno, quien continuará su carrera en la Premiership inglesa después de su irrupción en Los Pumas.

“¡Vamos, Francisco Moreno! Estamos encantados de anunciar que el pilar de Los Pumas se incorpora al club con un contrato de un año”, publicó Newcastle en sus redes sociales para presentar al primera línea.

De esta manera, el “Tanque” firmará por una temporada y afrontará una nueva experiencia en el exterior. Su incorporación al conjunto inglés se producirá una vez que finalice sus compromisos actuales con el seleccionado argentino.

Moreno se encuentra en Jujuy junto al plantel de Felipe Contepomi, que se prepara para enfrentar este sábado 29 de agosto a Australia. Luego llegará el segundo partido contra los Wallabies, previsto para el 5 de septiembre en Mendoza.

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Un 2026 que cambió la carrera de Moreno

El salto a Inglaterra completa meses de enorme crecimiento para el pilar tucumano. Durante la primera parte del año fue una de las piezas importantes de Tarucas en el Súper Rugby Américas y posteriormente recibió la convocatoria de Contepomi.

Su estreno con la camiseta argentina llegó el 8 de agosto frente a Sudáfrica, en Vélez. Moreno fue titular ante los Springboks y se convirtió en el Puma número 909.

Ahora llegará otro desafío. Después de su paso por Cobras Brasil Rugby y de su regreso a Tucumán para jugar con Tarucas, el primera línea desembarcará en una de las principales competencias de Europa.

El recorrido de Moreno tuvo una aceleración importante durante 2026: pasó de disputar el Súper Rugby Américas con la franquicia tucumana a debutar en Los Pumas y, apenas unas semanas después, ser anunciado oficialmente como nuevo jugador de Newcastle.

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