El entrenador de Australia advirtió sobre Los Pumas antes del duelo en Jujuy: “Son peligrosos”

Resumen para apurados
- Les Kiss, entrenador de Australia, advirtió que Los Pumas son un rival peligroso y con gran talento de cara al partido que disputarán este sábado en Jujuy.
- Australia llega tras dos victorias ante Japón y ajustes en su defensa, mientras que Kiss destacó la capacidad ofensiva argentina basándose en su experiencia previa.
- El encuentro en Jujuy pondrá a prueba el nuevo sistema defensivo de los Wallabies ante un seleccionado argentino capaz de definir situaciones en cuestión de segundos.
A pocos días del primer cruce entre Los Pumas y Australia, Les Kiss dejó en claro que los Wallabies esperan una prueba exigente en Jujuy. El entrenador australiano elogió al seleccionado argentino, lo definió como un rival “peligroso” y advirtió sobre su capacidad para cambiar un partido en cuestión de segundos.
“Son un rival peligroso. Derrotaron a los Lions el año pasado. Me he enfrentado a ellos con la selección irlandesa en Copas del Mundo y son duros”, aseguró Kiss en la previa del encuentro que se disputará este sábado 29 de agosto.
El entrenador también puso el foco en una de las principales características que observa en el equipo de Felipe Contepomi: su capacidad para atacar y generar situaciones prácticamente sin aviso.
“Tienen un estilo propio y una forma de hacerte daño en un abrir y cerrar de ojos; pueden pasar cosas, y en dos parpadeos, vuelve a suceder. Son un equipo con mucho talento”, explicó.
El conocimiento de Kiss sobre los argentinos
El análisis del entrenador australiano no surge únicamente de sus enfrentamientos internacionales. Durante su etapa en Londres trabajó con varios jugadores argentinos y destacó las características que encontró en ellos.
“Tuve el placer de entrenar probablemente a entre media docena y ocho argentinos cuando estuve en Londres. Son atletas especiales, jugadores especiales y, cuando juegan a su manera, son peligrosos”, señaló.
Australia llegará al partido después de conseguir dos victorias consecutivas frente a Japón. Kiss explicó que las últimas semanas también fueron utilizadas para introducir modificaciones en el funcionamiento de los Wallabies, principalmente en defensa.
“Las últimas tres o cuatro semanas sin duda han sido una buena oportunidad para incorporar algunas cosas nuevas y diferentes, particularmente en defensa”, indicó.
El primer examen de esos ajustes llegará en Jujuy. Allí, Australia se encontrará con un rival al que su propio entrenador ya identificó como una amenaza: unos Pumas capaces, según Kiss, de hacer daño “en un abrir y cerrar de ojos”.