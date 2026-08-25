Al borde del descenso y sin cobrar desde mayo: la profunda crisis de Güemes antes de visitar La Ciudadela

Para peor, en las últimas horas, el plantel profesional emitió un comunicado en las redes sociales en el que denunciaron no percibir sus salarios desde el mes de mayo. En el texto, los jugadores explicaron que durante este tiempo mantuvieron el diálogo con la comisión directiva en busca de una solución y, aunque reconocieron que la deuda se originó en la gestión anterior, sostuvieron que “pasados varios meses, la situación se ha vuelto muy difícil de sostener”.