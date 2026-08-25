Al borde del descenso y sin cobrar desde mayo: la profunda crisis de Güemes antes de visitar La Ciudadela
El "Gaucho" santiagueño marcha último en la Zona B, acumula diez fechas sin triunfos y su plantel denunció en un comunicado una deuda salarial de más de tres meses. Pese al conflicto económico, los futbolistas resolvieron no frenar las prácticas y buscarán dar el golpe este domingo ante San Martín.
Resumen para apurados
- El plantel de Güemes denunció meses de deudas salariales antes de visitar este domingo a San Martín en Tucumán, en medio de una severa crisis deportiva e institucional.
- El club santiagueño no cobra desde mayo, marcha último en la Zona B con diez fechas sin triunfos y se ubica a nueve puntos de la salvación en la Primera Nacional.
- Pese a la crisis salarial, los futbolistas continuarán entrenando y buscarán un triunfo clave ante el Santo para sostener la ilusión de mantener la categoría.
El rival que enfrentará San Martín este domingo en La Ciudadela atraviesa una crisis que excede largamente lo futbolístico. Güemes de Santiago del Estero arriba a este encuentro en el último puesto de la Zona B, con 22 puntos en 26 presentaciones, a nueve unidades del primer equipo fuera de la zona de descenso. El “Gaucho” ya acumula diez fechas sin conocer la victoria, con siete derrotas en fila antes de los tres empates más recientes.
Para peor, en las últimas horas, el plantel profesional emitió un comunicado en las redes sociales en el que denunciaron no percibir sus salarios desde el mes de mayo. En el texto, los jugadores explicaron que durante este tiempo mantuvieron el diálogo con la comisión directiva en busca de una solución y, aunque reconocieron que la deuda se originó en la gestión anterior, sostuvieron que “pasados varios meses, la situación se ha vuelto muy difícil de sostener”.
El escrito también deja en claro que, pese a las circunstancias, el grupo decidió no interrumpir los entrenamientos: “hemos resuelto no hacerlo porque queremos seguir entrenando y desarrollando nuestra actividad”, señalaron. Por último, pidieron que se regularicen los montos adeudados a la brevedad.
La combinación de los resultados adversos y el conflicto salarial genera un panorama complicado para Güemes, que igualmente buscará dar el golpe frente al “Santo”, cortar la racha negativa y llevarse un premio que le permita seguir soñando con mantenerse en la Primera Nacional.